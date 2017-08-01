Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев бьет тревогу: водная блокада Крыма уничтожает Украину - СМИ
7 косметологических процедур, противопоказанных летом
Что значит демарш России против США
Мнение: Между США и Европой начинается конфликт из-за России
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
СМИ: эксперт поведал, кого сможет атаковать подлодка «Ульяновск»
СМИ: суперавианосец РФ получит 3000 крылатых ракет
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
"Теряющая разум сверхдержава" — Пушков осудил США
Глава Финляндии одёрнул прессу из-за темы о Путине
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
08:00 (мск), источник: Newtimes.kz

В Алматы продолжается борьба со стихийной торговлей

С начала года в южной столице ликвидировано 83 мест стихийной торговли по реализации различной продукции. Об этом сообщили в департаменте охраны общественного здоровья г. Алматы, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Чем больше город, тем больше в нем мест стихийной торговли.

Большой проблемой для мегаполиса остается наличие незаконной торговли товарами народного потребления, в том числе — продуктами питания, сырьем животного и растительного происхождения. И Департаментом охраны общественного здоровья (ДООЗ) г. Алматы работа по ликвидации мест стихийной торговли признана одним из приоритетных направлений.

Так, на сегодняшний день сотрудниками ДООЗ проведено 94 совместных объездов вместе с комиссией и мобильными группами при районных акиматах. С начала года ликвидировано 83 места стихийной торговли по реализации вышеуказанной продукции. Также Департаментом охраны общественного здоровья проводится ежеквартальный мониторинг мест стихийной торговли. Так, за первое полугодие 2017 года общее количество постоянных мест стихийной торговли в городе составило 41. Из них — в Алатауском районе -12, Алмалинском-3, Ауэзовском — 4, Бостандыкском — 4 Жетысуском — 2, Медеуском — 2, Турксибском -10, Науырызбайском — 4.

В этих местах, как отметили санитарные врачи, реализация продуктов питания, сырья растительного и животного происхождения, как правило, проводились с грубейшими нарушениями санитарных правил, при отсутствии условий для реализации продуктов питания, соблюдения продавцами личной гигиены.

Читайте также
ЕАЭС: Покупатели перестанут платить за лед в замороженной рыбе

«У торгующих отсутствовали разрешительные документы на торговлю, санитарные книжки о прохождении медицинского осмотра, спецодежд. Продукты питания, сырье животного и растительного происхождения реализовались без документов, удостоверяющие качество и безопасность, зачастую неизвестного происхождения и сомнительного качества.

При отсутствии условий для хранения реализовались кулинарные изделия (пирожки, манты, самса), кремово-кондитерские изделия, напитки алкогольные и безалкогольные, колбасные изделия, сырое мясо крупного и мелкого скота, мясо и полуфабрикаты кур. Рядом с продуктами питания осуществлялась торговля запчастями, автомаслами, обувью, одеждой, бытовой химией.

При опросе больных с кишечными заболеваниями и сальмонеллезом было установлено, что 21% процентов пациентов связывали свое заболевание с употреблением продукции, приобретенной в местах стихийной торговли, — рассказывает главный специалист санитарно-гигиенического надзора за пищевыми объектами Департамента охраны общественного здоровья по г. Алматы Шынар Тазабекова.

Для установления данных о хозяйствующих субъектах сотрудники ДООЗ направили 12 запросов в Департамент государственных доходов, еще 12 писем отправили в акимат, 8 — в РОВД и 2 — в прокуратуру.

Приобретение жителями мегаполиса продукции сомнительного качества является почвой для существования мест стихийной торговли, спрос, как говорится, рождает предложение. И в департаменте охраны общественного здоровья призывают горожан перестать пользоваться услугами, предоставленными в незаконных торговли, что в итоге приведет к ликвидации мест стихийной торговли и позволит значительно улучшить здоровья жителей города.

«Мы, санитарные врачи, убедительно рекомендуем жителям города и гостям не покупать продукты питания в местах стихийной торговли. За погоней низких цен на продукты питания вы рискуете своим здоровьем, что может привести к таким заболеваниям, как острые кишечные инфекции, дизентерия и сальмонеллез. Вышеуказанные инфекции могут привести к хроническим заболеваниям и осложнениям: язва и кровотечение при дизентерии, нарушения функционирования кишечника, дисбактериоза при кишечных инфекциях, инфекционно-токсический шок, гнойный паротит при сальмонеллезе. К тому же, вами дополнительно будут потрачены финансовые средства на лечение и, конечно же, время на восстановление здоровья», — предупреждает Ш. Тазабекова.

Активные меры в борьбе со стихийной торговлей предпринимает и Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Алматы. Им был проведен анализ по выявлению мест стихийной торговли, нестационарных объектов, остановочных павильонов и деятельности ярмарок выходного дня.

«По результатам анализа было выявлено 42 места стихийной торговли. Алатауский район — 5 пунктов, Алмалинский район — 4, Ауэзовский — 6 пунктов, Бостандыкский — 6, Жетысуский — 7, Медеуский — 5, Наурызбайский — 6, Турксибский район — 3 пункта. С начала года аппаратами акимов районов города совместно с районными службами проведены 249 комиссионных рейдов по ликвидации и недопущению мест стихийной торговли. Составлено 472 административных протокола по статьям 204 (“Торговля в не установленных местах”) и 505 (“Нарушение правил благоустройства”) КоАП РК», — сообщили в УПиИИР.

Модернизация рынков в мегаполисе сыграла положительную роль в решении злободневной проблемы. По данным управления, в Алматы имеется 46 торговых рынков, в том числе — 4 специализированных, 16 универсальных рынков продовольственного и 26 универсальных рынков непродовольственного направления.

По состоянию на 1 июня 2017 года модернизацию провели 12 рынков (Олжа, Салем, Аксай 3, Алатау 1, Алатау 2, Евразия, Юпитер, Довун, Акжар, Орбита, Карасу, Д-Маркет). Шесть рынков (Каркара, Мехрениса, Саяхат, Тастак, Алатау, Алатау -2) ведут модернизацию и закончат строительство торговых центров до конца 2017 года. По каждому рынку разработаны дорожные карты модернизации, согласно которым модернизация остальных рынков будет завершена до конца 2022 года.

На рынках города осуществляют свою деятельность более 20 тысяч предпринимателей и порядка 25 тысяч рабочего персонала (администрация, охрана, продавцы, грузчики и т. д.). Торговые площади рынков обеспечивают 35−40% от минимального норматива обеспеченности населения торговой площадью г. Алматы.

«Модернизация рынков дает городу ряд положительных результатов: соответствие рынков архитектурному облику города, новые рабочие места, благоприятные условия для покупателей и продавцов, вывод торговли с теневой экономики, дополнительные налоговые поступления в бюджет города, санитарно — эпидемиологическую и пожарную безопасность. Территории вокруг рынков облагораживаются, уменьшается транспортная загруженность близлежащих улиц», — заключают в управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Алматы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пассажиры автобуса Атырау - Астрахань застряли в пути среди ночи
Белый дом рассматривает варианты ответа на сокращение дипмиссии
СМИ сообщили о «крайне необычных» действиях подводной лодки КНДР
Чартерные авиарейсы могут стать регулярными из-за срывов
WP раскрыла автора «ложного заявления» Трампа-младшего
Маккейн прокомментировал контрмеры России в отношении США
В МИД назвали провокацией заявление дипломатов США о даче
Губернатор Сахалина предложил ввести безвизовый режим с Японией
Спорт
«Спартак» вернулся. Первая победа чемпиона России по футболу В заключительной встрече 3-го тура команда Массимо Карреры сломила сопротивление "Краснодара" и одержала свою первую победу в чемпионате России-2017/18
Авто
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер Российский офис китайской компании Lifan Motors заявил, что осенью 2017 года на российский рынок выйдет модель Myway
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» По информации источников, студию, которую ведущий занимал еще со времен «Большой стирки», получит Дмитрий Шепелев со своей новой передачей
Недвижимость
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
На крупного московского застройщика завели уголовное дело
В России упразднили понятие «дача»
«Розовую» ветку метро в Москве запустят в конце 2018 года
Леди
Чего вы не знали о «сладкой» жизни восточных женщин Драгоценности, шелка, дворцы — многие именно так представляют себе жизнь женщин Востока. Но привлекательна ли на самом деле эта «золотая сказка»?
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь