В Алматы продолжается борьба со стихийной торговлей

Источник: Newtimes.kz

Чем больше город, тем больше в нем мест стихийной торговли.

Большой проблемой для мегаполиса остается наличие незаконной торговли товарами народного потребления, в том числе — продуктами питания, сырьем животного и растительного происхождения. И Департаментом охраны общественного здоровья (ДООЗ) г. Алматы работа по ликвидации мест стихийной торговли признана одним из приоритетных направлений.

Так, на сегодняшний день сотрудниками ДООЗ проведено 94 совместных объездов вместе с комиссией и мобильными группами при районных акиматах. С начала года ликвидировано 83 места стихийной торговли по реализации вышеуказанной продукции. Также Департаментом охраны общественного здоровья проводится ежеквартальный мониторинг мест стихийной торговли. Так, за первое полугодие 2017 года общее количество постоянных мест стихийной торговли в городе составило 41. Из них — в Алатауском районе -12, Алмалинском-3, Ауэзовском — 4, Бостандыкском — 4 Жетысуском — 2, Медеуском — 2, Турксибском -10, Науырызбайском — 4.

В этих местах, как отметили санитарные врачи, реализация продуктов питания, сырья растительного и животного происхождения, как правило, проводились с грубейшими нарушениями санитарных правил, при отсутствии условий для реализации продуктов питания, соблюдения продавцами личной гигиены.

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«У торгующих отсутствовали разрешительные документы на торговлю, санитарные книжки о прохождении медицинского осмотра, спецодежд. Продукты питания, сырье животного и растительного происхождения реализовались без документов, удостоверяющие качество и безопасность, зачастую неизвестного происхождения и сомнительного качества.

При отсутствии условий для хранения реализовались кулинарные изделия (пирожки, манты, самса), кремово-кондитерские изделия, напитки алкогольные и безалкогольные, колбасные изделия, сырое мясо крупного и мелкого скота, мясо и полуфабрикаты кур. Рядом с продуктами питания осуществлялась торговля запчастями, автомаслами, обувью, одеждой, бытовой химией.

При опросе больных с кишечными заболеваниями и сальмонеллезом было установлено, что 21% процентов пациентов связывали свое заболевание с употреблением продукции, приобретенной в местах стихийной торговли, — рассказывает главный специалист санитарно-гигиенического надзора за пищевыми объектами Департамента охраны общественного здоровья по г. Алматы Шынар Тазабекова.

Для установления данных о хозяйствующих субъектах сотрудники ДООЗ направили 12 запросов в Департамент государственных доходов, еще 12 писем отправили в акимат, 8 — в РОВД и 2 — в прокуратуру.

Приобретение жителями мегаполиса продукции сомнительного качества является почвой для существования мест стихийной торговли, спрос, как говорится, рождает предложение. И в департаменте охраны общественного здоровья призывают горожан перестать пользоваться услугами, предоставленными в незаконных торговли, что в итоге приведет к ликвидации мест стихийной торговли и позволит значительно улучшить здоровья жителей города.

«Мы, санитарные врачи, убедительно рекомендуем жителям города и гостям не покупать продукты питания в местах стихийной торговли. За погоней низких цен на продукты питания вы рискуете своим здоровьем, что может привести к таким заболеваниям, как острые кишечные инфекции, дизентерия и сальмонеллез. Вышеуказанные инфекции могут привести к хроническим заболеваниям и осложнениям: язва и кровотечение при дизентерии, нарушения функционирования кишечника, дисбактериоза при кишечных инфекциях, инфекционно-токсический шок, гнойный паротит при сальмонеллезе. К тому же, вами дополнительно будут потрачены финансовые средства на лечение и, конечно же, время на восстановление здоровья», — предупреждает Ш. Тазабекова.

Активные меры в борьбе со стихийной торговлей предпринимает и Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития г. Алматы. Им был проведен анализ по выявлению мест стихийной торговли, нестационарных объектов, остановочных павильонов и деятельности ярмарок выходного дня.

«По результатам анализа было выявлено 42 места стихийной торговли. Алатауский район — 5 пунктов, Алмалинский район — 4, Ауэзовский — 6 пунктов, Бостандыкский — 6, Жетысуский — 7, Медеуский — 5, Наурызбайский — 6, Турксибский район — 3 пункта. С начала года аппаратами акимов районов города совместно с районными службами проведены 249 комиссионных рейдов по ликвидации и недопущению мест стихийной торговли. Составлено 472 административных протокола по статьям 204 (“Торговля в не установленных местах”) и 505 (“Нарушение правил благоустройства”) КоАП РК», — сообщили в УПиИИР.

Модернизация рынков в мегаполисе сыграла положительную роль в решении злободневной проблемы. По данным управления, в Алматы имеется 46 торговых рынков, в том числе — 4 специализированных, 16 универсальных рынков продовольственного и 26 универсальных рынков непродовольственного направления.

По состоянию на 1 июня 2017 года модернизацию провели 12 рынков (Олжа, Салем, Аксай 3, Алатау 1, Алатау 2, Евразия, Юпитер, Довун, Акжар, Орбита, Карасу, Д-Маркет). Шесть рынков (Каркара, Мехрениса, Саяхат, Тастак, Алатау, Алатау -2) ведут модернизацию и закончат строительство торговых центров до конца 2017 года. По каждому рынку разработаны дорожные карты модернизации, согласно которым модернизация остальных рынков будет завершена до конца 2022 года.

На рынках города осуществляют свою деятельность более 20 тысяч предпринимателей и порядка 25 тысяч рабочего персонала (администрация, охрана, продавцы, грузчики и т. д. ). Торговые площади рынков обеспечивают 35−40% от минимального норматива обеспеченности населения торговой площадью г. Алматы.