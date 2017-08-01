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08:15 (мск), источник: Om1.ru

Африканская чума свиней распространилась уже на пять районов Омской области

Как остановить инфекцию, планировала в очередной раз созванная правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Африканская чума свиней продолжает расползаться по региону. Очаги инфекции выявлены уже в пяти районах: Саргатском, Омском, Любинском, Таврическом и Горьковском. Об этом стало известно на очередном заседании правительственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством вице-губернатора Игоря Бондарева.

Главное управление региональной безопасности Омской области:

 — В каждом из этих районов созданы команды по отчуждению свинопоголовья; определены границы эпизоотического очага, 1-й и 2-й угрожаемых зон; выставлены охранно-карантинные посты с круглосуточным дежурством; оборудованы дезбарьеры; установлены опознавательные знаки.

Если на «отчуждение свинопоголовья» крестьяне решатся добровольно, им выплатят компенсацию. Тем, кто сдаёт живых свиней, полагается по 133 рубля за килограмм. Туши стоят дороже — по 186 рублей за килограмм. Правительственный портал «Омская губерния» добавляет, что решается вопрос о разовой материальной помощи для пострадавших граждан.

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