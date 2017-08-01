Африканская чума свиней распространилась уже на пять районов Омской области

Африканская чума свиней продолжает расползаться по региону. Очаги инфекции выявлены уже в пяти районах: Саргатском, Омском, Любинском, Таврическом и Горьковском. Об этом стало известно на очередном заседании правительственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством вице-губернатора Игоря Бондарева.

Главное управление региональной безопасности Омской области:

— В каждом из этих районов созданы команды по отчуждению свинопоголовья; определены границы эпизоотического очага, 1-й и 2-й угрожаемых зон; выставлены охранно-карантинные посты с круглосуточным дежурством; оборудованы дезбарьеры; установлены опознавательные знаки.