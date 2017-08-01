На Северной дамбе в Перми возобновилось движение автотранспорта
Как сообщает администрация Перми, движение автотранспорта по Северной дамбе возобновилось сегодня с шести часов утра. Дальнейшие работы на дамбе будут вестись в ночное время.
Как сообщает администрация Перми, движение автотранспорта по Северной дамбе возобновилось сегодня с шести часов утра. Дальнейшие работы на дамбе будут вестись в ночное время.
Напомним, ремонтные работы на Северной дамбе в Перми велись полтора месяца. Подрядная организация «ТСИ Пермь» переустроила все подземные коммуникации, в том числе сети ливневой канализации, восстановила места проведения раскопок, уложила выравнивающий слой асфальта.
До 1 сентября подрядчику предстоит завершить монтаж рельсошпальной решётки, контактной сети для трамваев и троллейбусов и запустить электротранспорт. На сегодняшний день рельсы уложены на 70%. Также на этом этапе будет уложен верхний слой асфальта и будет продлена полоса для поворота на ул. Крупская.
На третьем этапе будет выполнена укладка плит трамвайных путей, установка пешеходных ограждений и благоустройство тротуаров. Официальный срок окончания всех работ — сентябрь 2018 года.
В связи с чем движение на дамбе будет закрываться с 00.00 до 06.00.