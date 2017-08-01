На Северной дамбе в Перми возобновилось движение автотранспорта

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Напомним, ремонтные работы на Северной дамбе в Перми велись полтора месяца. Подрядная организация «ТСИ Пермь» переустроила все подземные коммуникации, в том числе сети ливневой канализации, восстановила места проведения раскопок, уложила выравнивающий слой асфальта.

До 1 сентября подрядчику предстоит завершить монтаж рельсошпальной решётки, контактной сети для трамваев и троллейбусов и запустить электротранспорт. На сегодняшний день рельсы уложены на 70%. Также на этом этапе будет уложен верхний слой асфальта и будет продлена полоса для поворота на ул. Крупская.

На третьем этапе будет выполнена укладка плит трамвайных путей, установка пешеходных ограждений и благоустройство тротуаров. Официальный срок окончания всех работ — сентябрь 2018 года.