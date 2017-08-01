Нижегородская администрация объявила третий конкурс на новые частные маршруты 1 августа

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

В лот вошли семь маршрутов:

№ 14 (автовокзал «Щербинки» — пр. Гагарина — ул. Белинского — ул. Родионова — ул. Деловая);.

№ 39 (АО «Лазурь» — ул. Коновалова — ул. Зайцева — ул. Победная — ул. Светлоярская — ул. Культуры — Сормовское шоссе — Московское шоссе — ул. Акимова — ул. Карла Маркса — микрорайон Седьмое небо);.

№ 63 (Южное шоссе — пр. Ленина — Мызинский мост — пр. Гагарина — ул. Горная — ул. Сахарова — ул. Рокоссовского — ул. Ивлиева — ул. Б. Корнилова);.

№ 71 (площадь Свободы — пл. Минина и Пожарского — Зеленский Съезд — Канавинский мост — Сормовское шоссе — улица Коминтерна — Союзный переулок — проспект Кораблестроителей — улица Федосеенко).

Кроме того, в составе лота будут разыграны маршруты № 79 (ст. Петряевка — пр. Молодежный — ул. Краснодонцев — пр. Ильича — пр. Ленина — Мызинский мост — пр. Гагарина — автовокзал «Щербинки»);.

№ 89 (Московское шоссе — ул. Давыдова — пр. Героев — Московское шоссе — метромост — пр. Гагарина — автовокзал «Щербинки»);.

№ 92 (ул. Бурнаковская — ул. Куйбышева — Сормовское шоссе — Московское шоссе — пл. Ленина — Нижне-Волжская наб. — пл. Минина и Пожарского — пл. Свободы — ул. Ванеева — ул. Сахарова — микрорайон Цветы).

«Прием заявок от перевозчиков начался сегодня, 1 августа. Срок окончания приема — 30 августа. Подведение итогов конкурса и объявление победителя запланированы на середину сентября.

Затем в течение двух месяцев перевозчик, одержавший победу в открытом конкурсе, имеет право начать работу на новых маршрутах. В день выхода новых автобусов будут упразднены существующие сейчас маршруты Т-9, Т-17, Т-33, Т-35 и Т-72", — рассказали в пресс-службе.

Напомним, что первые два конкурса по маршрутам №№ 75, 34, 81, 44, 13, 88 и №№ 49, 29, 86 выиграли ООО «Мещеряков и К» и ООО «Автопарк НН» соответственно. Первые шесть маршрутов вышли на линию в июле 2017 года, В мае 2017 года директор департамента транспорта Александр Голофастов сообщал, что первые два конкурса на маршруты будут объявлены до 26 мая, а все остальные торги — до конца июня 2017 года. Также в июне сообщалось, что в начале июля планируется представить, а в августе — ввести новые тарифы на проезд. Однако пока новое «тарифное меню» не обнародовано.