С 1 августа бюджет прожиточного минимума повышается на 7,5%

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Дело в том, что БПМ — это не деньги на руки. Не минимальная зарплата и не базовое вознаграждение. Это норматив индексации доходов населения. И критерий нуждаемости при определении права граждан на государственную адресную социальную помощь. По сути, это усредненная сумма денег, считающихся необходимыми человеку для удовлетворения своих базовых потребностей. И поддержания определенного уровня жизни. Причем сумма эта варьируется — как по странам мира, так и внутри государства по категориям населения. К примеру, на севере России, Канады и Норвегии такие суммы выше, нежели на юге этих стран.

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В Беларуси при исчислении БПМ на вооружение был взят социальный принцип. Даже в непростой для экономики страны период с 1 ноября 2016 года по 31 января 2017-го этот показатель для пенсионеров пусть и ненамного, но вырос. Но здесь уместна важная ремарка. В Беларуси снижение БПМ не приводит к уменьшению размеров пенсий, пособий и других выплат, исчисляемых из его размера. Президентский Указ № 726 от 18 декабря 2006 года Об исчислении социальных выплат определяет, что при их назначении и перерасчете используется наибольшая величина БПМ за два последних квартала. Так что разовое проседание бюджета — совершенно не повод для беспокойства.

А вот повышение БПМ локомотивом потянет за собой немало других выплат. В частности, сегодня станут выше минимальные трудовые и социальные пенсии. Прибавят в весе надбавки, повышения к пенсиям и доплаты лицам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите. Возрастут пособия по уходу за инвалидом I группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста. Наконец, увеличатся госпособия на детей, минимальные пособия по временной нетрудоспособности и алименты на детей, а также иные выплаты. Кстати, из-за увеличения БПМ с 1 августа вырастет и сумма удержания с нанимателей для своевременной выплаты зарплаты. Это полтора размера бюджета прожиточного минимума для трудоспособного населения. Таким образом, с сегодняшнего дня с нанимателей будут удерживать 328 рублей 31 копейку на каждого работника.

Примечательный факт. Буквально на днях авторитетное американское рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне B- с прогнозом позитивный. Среди способствовавших тому факторов агентство назвало улучшение доступа Беларуси к внешнему финансированию и увеличение международных резервов. Впрочем, декан экономического факультета БГУ Михаил Ковалев склонен рассматривать оба фактора в тесной увязке: