У авиакомпаний двоится безопасность

Источник: РИА "Новости"

Как выяснил «Ъ», авиационную отрасль по-прежнему не устраивают новые требования к безопасности, обсуждаемые с 2014 года. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) настаивает, что нормы безопасности и так описаны в Воздушном кодексе и подзаконных актах, синхронизированы с требованиями международных организаций, тогда как новые требования дублируют их или избыточны. Их введение приведет к дополнительным расходам авиакомпаний и росту стоимости перевозок, отмечает АЭВТ, с этим соглашается и экспертный совет при правительстве. Сходная ситуация — расхождение международных конвенций с законом о транспортной безопасности — сложилась и на водном транспорте.

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Как стало известно «Ъ», на сегодня намечено совещание под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича, на котором будет обсуждаться проект постановления правительства о требованиях к транспортной безопасности на воздушном транспорте. В Минтрансе (разработчик документа) запрос «Ъ» переадресовали в аппарат господина Дворковича, где от комментариев отказались.



Регулирование безопасности на воздушном транспорте, система обеспечения которой существует с советских времен, сейчас претерпевает значительные изменения. В 2007 году был принят закон о транспортной безопасности с общими для всех видов транспорта нормами, а с 2014 года Минтранс разрабатывает требования к отдельным видам транспорта, в частности к авиации. Проект постановления неоднократно вносился в Белый дом, но возвращался на доработку из-за разногласий с участниками рынка и Минэкономики.



По данным «Ъ», свои замечания в адрес господина Дворковича и экспертного совета при правительстве направили департамент промышленности и инфраструктуры правительства и Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. Обе структуры сообщают, что авиаотрасль «в силу своей специфики уже имеет детально урегулированную систему обеспечения безопасности и защиты от актов незаконного вмешательства» по стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Новые требования создают «“задвоенное”, избыточное регулирование», что приведет к росту стоимости авиаперевозок.

Авторы требуют закрепить в законе о транспортной безопасности постулат о том, что безопасность для гражданской авиации обеспечивается в соответствии с Воздушным кодексом.



Как сообщается в письме АЭВТ, в проекте требований к безопасности на воздушном транспорте не предусмотрен перенос срока вступления в силу требований об установке в салонах самолетов видеонаблюдения и передачи данных в режиме реального времени наземным службам. Первые проверки авиакомпаний по выполнению новых требований Ространснадзор провел в начале 2016 года и выписал предписания, хотя видеокамеры нужно устанавливать после 1 января 2019 года.

Затраты на приобретение и установку оборудования (включая согласование изменения конструкции с разработчиком и властями) авиакомпании оценили в $175−500 тыс. на самолет.

Изменения придется согласовывать и с лизингодателями, которые вправе в некоторых случаях расторгнуть договор.



Документ также требует обеспечить круглосуточную работу кабины пилотов (даже в их отсутствие), установить КПП на входе в салон, кабину, а также стоянку воздушного судна. За транспортную безопасность должны отвечать командиры воздушных судов, они должны пройти обучение и получить аттестацию. Наличие требований досмотра создаст российским авиакомпаниям сложности в зарубежных аэропортах: перевозчикам придется на каждом рейсе предусматривать места для трех сотрудников транспортной безопасности «на договорной основе». Но у авиакомпаний может уйти полгода на процедуры для утверждения плана транспортной безопасности и столько же времени на реализацию плана, считают в АЭВТ.

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