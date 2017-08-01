Табачники разругались в дым

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Philip Morris International (PMI) и JTI предлагают ввести в России единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты. Такая мера, считают в компаниях, способствовала бы борьбе с нелегальной продукцией, продающейся по 30−50 руб. за пачку. Против инициативы лидеров рынка выступили остальные табачные производители.

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С предложением вести минимальную розничную цену на сигареты к первому вице-премьеру Игорю Шувалову 29 июня обратилась PMI. Об этом сообщается в письмах компании JTI и ассоциации «Табакпром» (копии есть у «Ъ»), направленных директору департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексею Сазанову 29 и 31 июля соответственно. JTI, являющаяся лидером рынка с долей 33,3% (данные Nielsen), поддержала идею конкурента (у PMI — 27,2%, второе место). Компания предлагает, чтобы для всех сигарет действовала единая минимальная цена, которая бы составляла 75% от средневзвешенной МРЦ предыдущего года.

Сейчас в России действует только МРЦ, которую табачные компании сами устанавливают для каждой ассортиментной позиции. Выше этой цены их нельзя продавать ни в рознице, ни в заведениях общепита. Закон запрещает продавать сигареты дешевле 25% от установленной на них МРЦ.

Единой минимальной розничной цены, которая действует, например, для водки и коньяка, для табачной продукции сегодня не существует.

При этом именно с МРЦ табачники выплачивают адвалорную часть акциза (сейчас — 14,5% от МРЦ).

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В письме господину Сазанову вице-президент по корпоративным вопросам JTI Сергей Киселев называет действующий механизм минимальных цен неэффективным, так как при нем производители сигарет могут выводить на рынок продукцию с произвольно низкой МРЦ. Также, по его мнению, существующий порядок противоречит запрету на любые ценовые скидки, «поскольку фактически розничная цена может снижаться на 25% от МРЦ, что является существенным пробелом в законодательстве».

Как отмечают в JTI, сейчас в России структура табачного рынка смещается в сторону дешевых ценовых сегментов, что приводит к недополучению бюджетом доходов. Также компания обращает внимание на то, что в отсутствие минимальной розничной цены рынок активно наполняется дешевыми нелегальными сигаретами из стран ЕАЭС по цене 30−50 руб. за пачку.



По оценке PMI, сейчас средневзвешенная цена на сигареты в России составляет 88 руб. за пачку. Таким образом, если бы предложенный JTI механизм определения минимальной розничной стоимости был поддержан, то в 2018 году сигареты не могли бы стоить дешевле 66 руб. В JTI считают, что такая мера не затронет интересы легальных производителей сигарет, так как минимальная розничная цена сложится на уровне ниже 99% ценовых предложений сигарет в дешевом сегменте, с которых уплачены все акцизы.

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«Табакпром» (кроме JTI в него входят также «БАТ Россия», «Донской табак», Imperial Tobacco), в свою очередь, написал Алексею Сазанову, что изменение действующего механизма установления минимальных розничных цен не поддерживает большинство членов ассоциации.



Такое изменение, сказано в письме, снизит ценовую доступность сигарет и, как следствие, наоборот, увеличит нелегальную торговлю и потери бюджета. «Чем меньше доступны для потребителя сигареты, тем значительнее распространенность контрафактной и контрабандной продукции», — аргументирует «Табакпром».



В Imperial Tobacco считают предложение установить фиксированную минимальную розничную цену инструментом антиконкурентной борьбы со стороны производителей сигарет высокого ценового сегмента. «При существенном сокращении разницы стоимости пачки низкого и высокого ценовых сегментов ввиду удорожания первого потребитель с наибольшей вероятностью отдаст предпочтение премиальным и наиболее известным брендам», — говорит представитель компании. Это, по его словам, приведет к тому, что производители недорогих сигарет будут терять свою долю на рынке, тогда как компании с более дорогими брендами «получат их долю и возможность повышать цены на свою продукцию». Директор по внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова отметила, что в России уже есть действенный механизм регулирования нижнего порога стоимости пачки — акциз.

Установление единой минимальной цены для всех марок сигарет направлено на снижение доступности табачных изделий, соглашаются в Минфине.