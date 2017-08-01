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08:33 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Районный центр в Пермском крае три месяца жил без горячей воды

ПЕРМЬ, 1 августа, ФедералПресс. В селе Березовка три месяца отключена горячая вода. Факт нарушения прав потребителей выявила прокуратура района, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Транзитная снабжающая организация ООО «Союз Профпласт» в начале мая проводила профилактические работы. Для этого для населения отключили горячую воду. В зону отключения попали 24 многоквартирных дома и восемь объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады, больницы.

Нарушая закон, компания не уведомила об отключении воды ни жителей, ни руководство учреждений. При этом, отключение систем горячего водоснабжения в период ежегодных профилактических ремонтов не должно превышать двух недель. Но в положенное время «Союз Профпласт» горячую воду не включил.

Прокуратура возбудила против компании и ее директора административное дело по статьям о нарушении нормативов обеспечения граждан коммунальными услугами и о нарушении прав потребителей. В суд направлен иск с требованием восстановить горячее водоснабжение. Суд удовлетворил требования прокурора района, 25 июля горячую воду подали в жилые дома и на объекты социальной инфраструктуры.

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