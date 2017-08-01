Районный центр в Пермском крае три месяца жил без горячей воды

Транзитная снабжающая организация ООО «Союз Профпласт» в начале мая проводила профилактические работы. Для этого для населения отключили горячую воду. В зону отключения попали 24 многоквартирных дома и восемь объектов социальной инфраструктуры: школы, детские сады, больницы.

Нарушая закон, компания не уведомила об отключении воды ни жителей, ни руководство учреждений. При этом, отключение систем горячего водоснабжения в период ежегодных профилактических ремонтов не должно превышать двух недель. Но в положенное время «Союз Профпласт» горячую воду не включил.