В Иркутской области начали выплату сертификатов второй очереди погорельцев
Во вторник сертификаты смогут получить 35 пострадавших.
Во вторник сертификаты смогут получить 35 пострадавших.
ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области начали выплачивать жилищные сертификаты второй очереди погорельцев, пострадавших в результате массовых пожаров в поселках в апреле этого года, сообщила во вторник
«По поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко выделены 28,7 млн рублей на обеспечение выплат жителям четырех муниципалитетов, которые потеряли жилье во время пожаров в апреле 2017 года», — процитировали в пресс- службе министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.
Во вторник сертификаты смогут получить 35 пострадавших — это шесть семей погорельцев из села Вершина Аларского района, семь семей из Заларинского района, три семьи из Большерастягаевского участка Зиминского района и три семьи из Черемхово.
12 июля получили первые сертификаты 67 жителей, потерявших жилье во время апрельских пожаров — 32 семьи из поселка Бубновка Киренского района. В целом на обеспечение погорельцев жильем из средств областного бюджета выделено 252,2 млн рублей.
Людям заранее было предложено 450 свободных помещений на территории Иркутской области. Жителями Бубновки, наиболее пострадавшей от пожаров (этот населенный пункт по решению местных жителей и властей будет ликвидирован) уже заключены 16 договоров купли — продажи на сумму 27 млн рублей.