Шестьсот коров продаст фонд имущества Хабаровского края

Сейчас регион обеспечивает себя молоком молоком лишь на 13,4%. В этом году на поддержку сельского хозяйства в краевом бюджете заложено 876 млн рублей, причем большую часть денег направили именно на развитие животноводства.
Продавать собираются и плодородные земли. По словам замминистра сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского края Елены Агешиной, в регионе проведут мониторинг использования участков сельхозназначения. Землям, которые простаивают, власти попробуют найти новых собственников, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию фонда имущества края.
Напомним, ранее фонд продал сельхозпредприятие «Хорское» в районе имени Лазо.