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08:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Шестьсот коров продаст фонд имущества Хабаровского края

В конце 2017 года фонд имущества Хабаровского края собирается выставить на продажу большое стадо коров — хозяев подыщут для 600 животных. Как рассказали в ведомстве, краю нужны эффективные собственники, готовые вкладывать деньги в восстановление поголовья скота.

Сейчас регион обеспечивает себя молоком молоком лишь на 13,4%. В этом году на поддержку сельского хозяйства в краевом бюджете заложено 876 млн рублей, причем большую часть денег направили именно на развитие животноводства.

Продавать собираются и плодородные земли. По словам замминистра сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского края Елены Агешиной, в регионе проведут мониторинг использования участков сельхозназначения. Землям, которые простаивают, власти попробуют найти новых собственников, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию фонда имущества края.

Напомним, ранее фонд продал сельхозпредприятие «Хорское» в районе имени Лазо.

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