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08:45 (мск), источник: Восток Медиа

Приморские дорожники рассказали об успехах и планах до 2025 года

Проект «Безопасные и качественные дороги» завершён на 40%

Источник: Восток Медиа

Накануне в ходе пресс-конференции представители дорожного хозяйства Приморья рассказали, когда ожидается окончание ремонтных работ в черте Владивостокской агломерации. Кроме того, дорожники затронули тему реализации программы «Безопасные и качественные дороги"(БКД) — на сегодняшний день она завершена почти на 40%, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Дмитрий Дементьев подчеркнул, что на реализацию всех работ по Владивостоку и краевым дорогам уже потрачено не меньше миллиарда рублей. Однако большая часть реконструкционных работ начнутся не раньше 2019 года.

«Что касается ремонта дорог во Владивостоке по улицам Народный проспект и Светланская — по плану мы должны всё окончить к 1 октября. Это связано с началом холодного сезона, неподходящего для проведения работ. К сожалению, расширение дорог по этим участкам вряд ли предвидится — речь идёт лишь о восстановлении дорожного полотна и каменной кладки бордюров и тротуаров», — добавил Дмитрий Дементьев.

Представитель дорожного департамента напомнил жителям края, что на сайте ведомства действует функция общественного контроля — любой желающий, при наличии подключения к Сети, сможет зарегистрироваться и принять участие в этом, как контролирующее лицо. Независимым же контролёром выступает Федеральное дорожное агентство.

Кроме того, руководство предприятия «Примавтодор» разъяснило причины своего «ухода» из городской агломерации столицы Приморья, в которую входят, кроме Владивостока Надеждинск, Шкотово и Артём. Как оказалось, компания «заточена» под крупные работы, связанные с большими расстояниями и перевозкой скального грунта на больших груузовиках. Тогда как в городах, особенно Владивостоке, выгоднее искать небольших подрядчиков, которые занимаются более точечными работами. Именно в этом причина того, что по программе в пределах агломерации действуют несколько небольших фирм, в то время как по краю «хозяйствует» «Примавтодор».

«Да, участие в программе “Безопасные и качественные дороги” для нашего предприятия — это безусловное увеличение портфеля. Даже зарплаты рабочим за несколько лет выросли от 12 тысяч до стабильных 35 — 40. С учётом индексации такой уровень сохранится ещё многие годы действия программы — а это ещё почти 8 лет», — отметил генеральный директор «Примавтодора».

Дмитрий Горлов также отчитался об успехах проведённых в крае работ: окончании ремонта дорожного полотна до Штыково (почти 4 километра), Новой Москвы и «создании более комфортных условий для водителей при езде на Штыковские пруды».

К слову, на вопрос корреспондента о волнующей автомобилистов Владивостока трассе через Дальхимпром, недавно перекрытой, замдиректора дорожного департамента Дмитрий Дементьев пояснил, что этот участок не попадает под программу БКД, целиком и полностью оставаясь в ведении администрации города.

«В целом проект БКД реализован на 40% по всему краю, но говорить о том, что он сколько-нибудь готов конкретно во Владивостоке и других муниципальных образованиях Приморья — преждевременно», — подытожил заместитель директора департамента дорожного хозяйства Приморья Дмитрий Дементьев.

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