В Башкирии дан официальный старт продажи арбузов и дынь

Несмотря на то, что арбузы и дыни можно было купить и раньше, Роспотребнадзор рекомендовал не рисковать и дождаться бахчевых культур из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев. У продавцов при себе должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур (сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы); у продавца должна быть на рабочем месте личная медицинская книжка, информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы, весы.

Санитарные службы отмечают, реализация бахчевых вдоль автодорог, из необорудованных торговых мест запрещена. В таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того — арбузы могут впитывать тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

По правилам место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом, храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их необходимо убирать с улицы. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено — в месте разреза быстро размножаются вредные микроорганизмы.

В пресс-службе Роспотребнадзора подчеркнули, что хороший, зрелый арбуз имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный. Светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелая ягода обязательно покрыта твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст.

Лучше всего выбирать арбузы среднего размера. Перед тем, как разрезать плоды, нужно обязательно их вымыть теплой водой с мылом, так как частички почвы, пыли, микроорганизмы, находящиеся на кожуре, попав внутрь плода, могут привести к кишечной инфекции.

Разрезанные арбузы и дыни необходимо хранить только в холодильнике. Если после разреза обнаружится, что купленный арбуз имеет кислый запах, то ни в коем случае нельзя его есть.

Цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; у «неправильного» арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками.

Арбуз содержит много легкоусвояемых сахаров (фруктозы) и фолиевой кислоты, богат микроэлементами, такими как магний, калий и природным антиоксидантом — ликопеном, обладающим противоопухолевым действием. Арбуз — мочегонное средство, снимающее отеки. В этом качестве используется при заболеваниях почек, печени, сердца и сосудов, а также цистите.