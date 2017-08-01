На Высоком мосту в Калининграде начали монтировать разводной механизм
На Высоком мосту начался монтаж разводного механизма. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
На Высоком мосту начался монтаж разводного механизма. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Оборудование позволит поднимать части пролёта путепровода для прохождения судов. Сейчас подрядчики ведут сварочные работы, на подпорных стенках осуществляется армирование. Опоры Высокого моста облицовывают красным кирпичом.
Кроме того, рабочие полностью убрали первый технологический путепровод и начали демонтировать второй. Они служили для разборки старых конструкций и строительства новых опор Высокого моста, а также при обустройстве несущих балок и ототропных плит с обеих сторон Преголи.
Со среды строители начнут монтировать пролётные балки. Металлоконструкции изготавливали в
Реконструкция Высокого моста началась в июне 2016 года. Дорожный объект разобрали, на его месте появится новое сооружение. Изначально мост планировали открыть в мае 2017 года, позднее срок переносили на октябрь, сейчас власти обещают завершить путепровод в ноябре.