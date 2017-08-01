На Высоком мосту в Калининграде начали монтировать разводной механизм

6 фотографий 6 фотографий

Оборудование позволит поднимать части пролёта путепровода для прохождения судов. Сейчас подрядчики ведут сварочные работы, на подпорных стенках осуществляется армирование. Опоры Высокого моста облицовывают красным кирпичом.

Кроме того, рабочие полностью убрали первый технологический путепровод и начали демонтировать второй. Они служили для разборки старых конструкций и строительства новых опор Высокого моста, а также при обустройстве несущих балок и ототропных плит с обеих сторон Преголи.

Со среды строители начнут монтировать пролётные балки. Металлоконструкции изготавливали в Санкт-Петербурге, а собирали в Калининграде. Сейчас они находятся на объекте.