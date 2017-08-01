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09:18 (мск), источник: dostup1.ru

Более 275 тыс. южноуральцев в августе получат повышенную пенсию

Это связано с ежегодным августовским беззаяввительным перерасчетом страховых пенсий работающих пенсионеров.

В августе 2017 года более 275 тыс. южноуральских пенсионеров, работавших в 2016 году, начнут получать страховую пенсию в повышенном размере — это связано с ежегодным августовским беззаяввительным перерасчетом страховых пенсий работающих пенсионеров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ОПФР по Челябинской области.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размер увеличивается на определенный процент, прибавка к пенсии от августовского пересчета носит сугубо индивидуальный характер. Размер прибавки зависит от размера официальной заработной платы пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

Законом предусмотрено, что максимальная прибавка от августовского перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте. С 1 февраля 2017 года стоимость пенсионного балла составляет 78 рублей 28 копеек.

Уточнить количество заработанных баллов пенсионер может через электронный сервис «Личный кабинет гражданина» или с помощью бесплатного мобильного приложения ПФР.

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