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09:20 (мск), источник: Новости Перми

Начался второй этап реконструкции Северной дамбы

К 1 августа подрядчикам удалось завершить первый этап работ на Уральской. Сейчас автомобилисты могут проехать по дамбе, но в 00:00 движение снова будет перекрыто для того, чтобы продолжить ремонт.

Источник: Новости Перми

В Перми стартовал следующий этап реконструкции Северной дамбы. До 1 сентября подрядчикам предстоит завершить монтаж рельсошпальной решетки, опор контактной сети для электротранспорта, обустроить полосу для поворота на улицу Крупской, уложить верхний слой покрытия. По этой причине с 00:00 до 06:00 движение по Уральской будет закрыто.

В следующем году запланировано благоустройство. Также будут уложены железобетонные плиты на трамвайные пути. Окончание всех работ согласно контракту 1 сентября 2018 года.

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