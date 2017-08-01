Начался второй этап реконструкции Северной дамбы

В Перми стартовал следующий этап реконструкции Северной дамбы. До 1 сентября подрядчикам предстоит завершить монтаж рельсошпальной решетки, опор контактной сети для электротранспорта, обустроить полосу для поворота на улицу Крупской, уложить верхний слой покрытия. По этой причине с 00:00 до 06:00 движение по Уральской будет закрыто.



В следующем году запланировано благоустройство. Также будут уложены железобетонные плиты на трамвайные пути. Окончание всех работ согласно контракту 1 сентября 2018 года.