На проспекте Мира в Омске снимают старый асфальт
Дорожникам предстоит привести в порядок 30 тысяч квадратных метров. Это последний неотремонтированный участок проспекта Мира.
Дорожникам предстоит привести в порядок 30 тысяч квадратных метров. Это последний неотремонтированный участок проспекта Мира.
На участке проспекта Мира между улицами Доковской и Полевой уже вовсю идет ремонт.
Торги на выполнение капитального ремонта стоимостью 40 миллионов рублей выиграла компания ООО «СтройСервис». Дорожники уже на 80% выполнили работы по фрезерованию разбитого асфальта.
По этой же технологии в этом году ремонтировали Красноярский тракт. Подрядчик предоставляет на работы гарантию сроком 4 года — в течение этого времени подрядная организация будет устранять все появившиеся дефекты за свой счет.
Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:
— После того, как отработает ресайклер, подрядчик приступит к укладке нового асфальтобетонного покрытия в два слоя. Строительный контроль на объекте осуществляют опытные специалисты «Омского СоюзДорНИИ», а также представители департамента городского хозяйства мэрии и бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства.
Как уточнили в департаменте городского хозяйства, площадь ремонтируемого участка составляет 30 тысяч квадратных метров. Основную часть проспекта Мира отремонтировали еще в прошлом году, в этом году до 1 сентября приведут в порядок последний разбитый отрезок основной для Советского округа магистрали.