На проспекте Мира в Омске снимают старый асфальт

Источник: Om1.ru

На участке проспекта Мира между улицами Доковской и Полевой уже вовсю идет ремонт.

Торги на выполнение капитального ремонта стоимостью 40 миллионов рублей выиграла компания ООО «СтройСервис». Дорожники уже на 80% выполнили работы по фрезерованию разбитого асфальта.

На ремонтируемом участке работает ресайклер — специальная современная техника, с помощью которой укрепляется основание дорожного полотна.

По этой же технологии в этом году ремонтировали Красноярский тракт. Подрядчик предоставляет на работы гарантию сроком 4 года — в течение этого времени подрядная организация будет устранять все появившиеся дефекты за свой счет.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

— После того, как отработает ресайклер, подрядчик приступит к укладке нового асфальтобетонного покрытия в два слоя. Строительный контроль на объекте осуществляют опытные специалисты «Омского СоюзДорНИИ», а также представители департамента городского хозяйства мэрии и бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства.