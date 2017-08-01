Почему тенге не укрепился вслед за нефтью, рассказал министр

Источник: Tengrinews

Средневзвешенный курс нацвалюты на 31 июля по отношению к доллару составил 328,07 тенге, ослабев сразу на 1,33 тенге. Сообщалось, что тенге не стал укрепляться, даже несмотря на то, что цены на нефть пробили двухмесячный максимум. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 51,38 доллара за баррель. По словам министра, при анализе курса нацвалюты необходимо учитывать множество факторов.

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«Курс тенге подвержен влиянию нескольких факторов, то есть и цен на нефть, на металлы, и в том числе, конечно, того, что происходит у наших ключевых торговых партнеров, главным из которых является Российская Федерация. Это нормальная ситуация, поэтому, конечно, определенная реакция, связь есть», — сообщил Сулейменов после заседания правительства.