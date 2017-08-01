В Qazkom выбрали нового председателя совета директоров

Новый состав совета директоров ККБ был избран внеочередным общим собранием акционеров банка 31 июля. Вместе с Арманом Дунаевым в орган управления банка вошли: Сауле Кишкимбаева, представитель главного акционера Алия Карпыкова, независимые директора Азамат Джолдасбеков и Аскар Елемесов, а также Ульф Вокурка, занимающий должность председателя правления ККБ.

«Это большая честь и в определенной степени профессиональный вызов — возглавить совет директоров одного из системообразующих банков страны на новом этапе его развития. Государственная поддержка и смена основного акционера банка позволили решить большинство накопившихся проблем. Сейчас перед нами стоят важные задачи — привести систему корпоративного управления Казкоммерцбанка в соответствие с принципами Halyk Group и лучшими международными практиками, выработать новую стратегию развития финансового института», — прокомментировал свое избрание Дунаев.