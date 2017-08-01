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09:22 (мск), источник: Tengrinews

В Qazkom выбрали нового председателя совета директоров

Новый состав совета директоров АО «Казкоммерцбанк» единогласно проголосовал за избрание независимого директора Армана Дунаева на пост председателя совета директоров Qazkom, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

Источник: Tengrinews

Новый состав совета директоров ККБ был избран внеочередным общим собранием акционеров банка 31 июля. Вместе с Арманом Дунаевым в орган управления банка вошли: Сауле Кишкимбаева, представитель главного акционера Алия Карпыкова, независимые директора Азамат Джолдасбеков и Аскар Елемесов, а также Ульф Вокурка, занимающий должность председателя правления ККБ.

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«Это большая честь и в определенной степени профессиональный вызов — возглавить совет директоров одного из системообразующих банков страны на новом этапе его развития. Государственная поддержка и смена основного акционера банка позволили решить большинство накопившихся проблем. Сейчас перед нами стоят важные задачи — привести систему корпоративного управления Казкоммерцбанка в соответствие с принципами Halyk Group и лучшими международными практиками, выработать новую стратегию развития финансового института», — прокомментировал свое избрание Дунаев.

Арман Галиаскарович Дунаев — профессиональный финансист, кандидат экономических наук. Обладает обширным опытом работы в государственном и частном секторах, на финансовом рынке. В качестве независимого директора участвует в работе советов директоров ряда компаний, входящих в Halyk Group: АО «Народный Банк Казахстана», АО «Halyk Finance» и АО «Халык-Life». Возглавляет совет директоров АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана»).

Напомним, ранее Кенес Ракишев досрочно вышел из состава совета директоров Qazkom.

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