К чемпионату мира в Екатеринбурге откроют два новых отеля
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа, ИА УралПолит.Ru. В уральской столице к чемпионату мира по футболу построят два новых отеля.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа, ИА УралПолит.Ru. В уральской столице к чемпионату мира по футболу построят два новых отеля.
Об этом 31 июля в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний» сообщил замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.
«Большого количества новых отелей мы не ждем, но еще два мы планируем открыть до чемпионата. Мы идем в перечне городов, где классификацию получили все отели», — подчеркнул Владимир Боликов.
Он отметил, что во время проведения международной выставки ИННОПРОМ отели Екатеринбурга были загружены на 100%.
Напомним, в начале июля в Екатеринбурге началось строительство отеля международной сети Hyatt Place, который будет расположен на