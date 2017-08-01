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09:26 (мск), источник: УралПолит.ру

К чемпионату мира в Екатеринбурге откроют два новых отеля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа, ИА УралПолит.Ru. В уральской столице к чемпионату мира по футболу построят два новых отеля.

Об этом 31 июля в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний» сообщил замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

«Большого количества новых отелей мы не ждем, но еще два мы планируем открыть до чемпионата. Мы идем в перечне городов, где классификацию получили все отели», — подчеркнул Владимир Боликов.

Он отметил, что во время проведения международной выставки ИННОПРОМ отели Екатеринбурга были загружены на 100%.

Напомним, в начале июля в Екатеринбурге началось строительство отеля международной сети Hyatt Place, который будет расположен на Верх-Исетском бульваре.

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