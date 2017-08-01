К чемпионату мира в Екатеринбурге откроют два новых отеля

Об этом 31 июля в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на канале «41-Домашний» сообщил замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.

«Большого количества новых отелей мы не ждем, но еще два мы планируем открыть до чемпионата. Мы идем в перечне городов, где классификацию получили все отели», — подчеркнул Владимир Боликов.

Он отметил, что во время проведения международной выставки ИННОПРОМ отели Екатеринбурга были загружены на 100%.