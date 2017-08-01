Стоимость четвертого моста через Обь в Новосибирске оценили в 35 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Разработчики проекта строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске оценили его актуальную стоимость по состоянию на середину 2017 года в 35 млрд рублей. Ранее мост оценивался в 32 млрд рублей, сообщил во вторник журналистам генеральный директор компании «Центральный мост», учрежденной новосибирскими властями для реализации проекта, Евгений Кожевников.

«То, что посчитали разработчики, и то, что пошло на экспертизу — там проверяется все, в Главгосэкспертизе, — это порядка 35 млрд рублей. Из 35 млрд рублей, если они 5−10% снимут, мы укладываемся в цены, которые были заложены в проекте», — сказал Кожевников.

Он пояснил, что разработчики ожидают, что экспертиза утвердит стоимость проекта на уровне 32−33 млрд рублей. Ранее, в 2015 году, сумма, необходимая для реализации проекта, оценивалась разработчиками в 32,1 млрд рублей.

Кожевников также пояснил, что срок строительства составит пять лет, и сам мостовой переход по цене сопоставим с введенным в Новосибирске в 2014 году Бугринским мостом (около 19 млрд рублей), однако стоимость проекта существенно возрастает за счет двух крупных транспортных развязок на правом и левом берегах Оби.

Их нужно строить одновременно с мостом, иначе его эффективность будет низкой, добавил он.

Проект четвертого моста.

Четвертый мост через Обь должен соединить центральную часть Новосибирска с одним из самых оживленных районов левого берега, он позволит значительно разгрузить существующие переправы.

Проект предполагает строительство транспортных развязок на двух берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь».

Он будет строиться на условиях концессии за счет федерального бюджета, средств частного инвестора и областного бюджета. Стоимость концессионного соглашения оценена в 40,6 млрд рублей с учетом НДС и дохода концессионера.

Федеральный бюджет должен выделить на строительные работы 26 млрд рублей, остальное обеспечат средства концессионера. Стоимость подготовительных работ — 3,8 млрд рублей — будет оплачена из бюджета региона. Под снос в месте строительства попадает 360 объектов, 81 из них — жилые здания.

Чтобы обеспечить доход концессионера, проезд по мосту будет платным.

Ранее региональные власти провели предварительный конкурс для инвесторов. Документы на него подали новосибирское ООО «Сибирская концессионная компания», московские ООО «Новосибирская концессионная компания» и ООО «Северо-восточная магистраль». Конкурсная комиссия одобрила все три заявки.