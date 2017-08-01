Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев бьет тревогу: водная блокада Крыма уничтожает Украину - СМИ
7 косметологических процедур, противопоказанных летом
Стефания Маликова поступила в престижный вуз
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
"Я забыла дома совесть": Блёданс вышла в свет без белья
СМИ о том, что хочет продать Киев ради кредита МВФ
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
"Теряющая разум сверхдержава" — Пушков осудил США
Глава Финляндии одёрнул прессу из-за темы о РФ
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10:35 (мск), источник: ИА REGNUM

Планы властей построить парковку на Мамаевом кургане могут и не сбыться

Стоянка, которую руководство Волгоградской области планировало построить к Чемпионату мира по футболу 2018 года на месте мемориального парка на Мамаевом кургане, может здесь и не появится. О том, что власти могут отказаться от реализации задуманного сообщил председатель совета волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников, передаёт ИА REGNUM 1 августа.

«Не могу не сообщить приятную новость из очень компетентных и высокопоставленных источников: планам по застройке охраняемого природного ландшафта Мамаева кургана вряд ли суждено сбыться», — написал на своей странице в Fаcebook Валерий Котельников.

Он также принёс глубокие соболезнования всем «запятнавшим своё имя в этой истории».

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщало ИА REGNUM, к обновлению второй очереди территории у подножия Мамаева кургана — мемориального парка — строители приступили в начале июня. Речь идёт об участке в границах от Аллеи России до железнодорожных путей общей площадью почти пять гектаров. Как заверил заместитель директора МБУ «Северное» Илья Багров, зелени здесь меньше не станет, взамен ветхих деревьев, которые вырубят, будут высажены новые зелёные насаждения — порядка 1,7 тыс. катальп, берёз, каштанов и хвойников. А чтобы деревья не погибли, здесь будет установлена автоматическая система полива.

Что касается стоянки на 239 машиномест, которая и наделала много шума и вызвала негодование со стороны горожан, то, как заявили в мэрии Волгограда, территория, где планируется её расположить, не входит в состав мемориального комплекса, а принадлежит муниципалитету.

Необходимость в автостоянке видит и директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин. Он уверен, что парковка «позволит подойти к посещению мемориала по-иному: человек паркуется, проходит по аллее, затем поднимается к главной лестнице». В настоящее же время туристы, посещающие главную высоту России, вынуждены бросать свои автомобили в крайнем правом ряду, который сейчас выделен для движения общественного транспорта.

Напомнил Валерий Котельников и о постановлении губернатора Волгоградской области, которое вносит изменения в режим использования земель в границах территории Мамаева кургана. Согласно документу, принятому 26 июля 2017 года, власти могут в обязательном порядке не согласовывать с Министерством культуры РФ все работы, осуществляемые в пределах границ территории зон охраны Мамаева кургана — места ожесточенных боев в 1942 — 1943 гг. — объекта культурного наследия федерального (общероссийского) значения.

Однако согласно ст. 34, п. 3 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» режимы использования земель в границах территорий зон охраны объектов культурного наследия утверждаются федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

Читайте также
А был ли сквер? На Мамаевом кургане в Волгограде уничтожен «парк вдов»

Между тем, как утверждает замдиректора департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры РФ Павел Мосолов, информации о разработке нового проекта зон охраны Мамаева кургана в Министерстве культуры РФ нет.

«Из этого следует, что подобное самовольное изменение режимов использования земель в границах территории зон охраны Мамаева кургана является противозаконным», — резюмирует эксперт.

В Минкульте РФ заявили, что намерены запросить соответствующие документы, и если подтвердится нарушение федерального законодательства, то дело может дойти до прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, вырубка деревьев у подножия Мамаева кургана, которая проводится в рамках реконструкции, вызвала большой общественный резонанс. Местный коммунисты обвинили власти в варварстве, заявив, что они уничтожили «парк сталинградских вдов».

Напомним, разработкой проектной документации по благоустройству территории мемориального парка на Мамаевом кургане в Центральном районе Волгограда занималось ООО «Архитектурно-ландшафтный центр Грин Арт», определившееся в октябре 2016 года по итогам конкурсного отбора исполнителем проекта. Заказчиком выступил Фонд «Перспективное развитие Волгоградской области». Как уточнили в региональном комитете строительства, речь идет о территории, расположенной с юго-восточной стороны объекта культурного наследия федерального значения «Мамаев курган» — место ожесточенных боев 1942—1943 гг.…, в границах проспекта Ленина вдоль линии пригородного железнодорожного транспорта. Техническое задание на разработку проектной документации подготовлено облстроем, согласовано с государственным историко-мемориальным музеем-заповедником «Сталинградская битва» и региональным комитетом по культуре.

На земельном участке общей площадью 8 га предусматриваются: комплексное озеленение и обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек, клумб, фонтанов, установка малых архитектурных форм, декоративной подсветки.

Напомним, мемориальный парк у подножия Мамаева кургана появился до открытия основного комплекса еще в 1965 году. Тысячи горожан высадили деревья и кустарники в память о своих родственниках, погибших в Великой Отечественной войне. Сейчас сквер нуждается в обновлении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Собянин + Москва = минус частная собственность и деньги РФ: улучшить нельзя
МИД Германии: Трамп будет обсуждать с ЕС новые санкции против РФ
В Сирии сообщили о гибели 60 человек при ударе ВВС коалиции США
Табачные компании предложили ввести минимальную цену на сигареты
США разместят в Южной Корее 12 истребителей в ответ на пуск КНДР
Подвергшегося критике за портрет Лаврова пилота пригласили в РФ
WP раскрыла автора «ложного заявления» Трампа-младшего
Губернатор Сахалина предложил ввести безвизовый режим с Японией
Спорт
И все — за одного: «Спартак» отменяет кризис Слухи о кризисе "Спартака" оказались сильно преувеличены
Авто
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер Российский офис китайской компании Lifan Motors заявил, что осенью 2017 года на российский рынок выйдет модель Myway
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» По информации источников, студию, которую ведущий занимал еще со времен «Большой стирки», получит Дмитрий Шепелев со своей новой передачей
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь