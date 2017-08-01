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09:45 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Война Тефтелева с шаурмой в действии. В центре Челябинска ночью снесли ларьки

ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа, ФедералПресс. Принятое вчера решение городских властей о сносе незаконных киосков на гостевых маршрутах Челябинска уже ночью начало воплощаться.

Утром жители мегаполиса обнаружили, что на Алом поле нет ларьков, в которых продавали преимущественно готовую еду. Бизнесменам дали понять, что сообщения о борьбе с сомнительными архитектурными объектами на улицах города — это не просто слова.

К утру 1 августа на пересечении проспектов Ленина и Свердловского были убраны сразу шесть киосков. Этому предшествовало заявление главы Челябинска Евгения Тефтелева о необходимости снести все ларьки с шаурмой и тому подобным быстрым питанием.

«Положения о гостевых маршрутах» позволяют оперативно очищать улицы и тротуары от незаконно поставленных ларьков и павильонов. «Шесть ларьков убрали сегодня на Алом поле. Стояли они там незаконно, — сообщил «ФедералПресс» начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов. — Рабочая группа по решению этой проблемы была создана еще вчера, и в 10 часов утра состоялось первое рабочее совещание.

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Руководит ей Елена Мурзина, в состав также входят начальник управления по торговле и услугам Сергей Березуев, директор муниципальной «Службы демонтажа и землеустройства», начальник управления благоустройства и другие специалисты. Демонтаж ларьков производится совместно с полицией. Напомню, что судебных решений для этой процедуры не требуется, просто выдается или клеится на ларек уведомление, что владелец должен его убрать в определенный срок. Если в этот срок он не убран, то тогда уже действует администрация города".

Напомним, всего городские власти планируют убрать с улиц порядка трехсот киосков, которые были поставлены незаконно. В социальных сетях уже появились высмеивающие картинки и тысячи комментариев по поводу принятого решения. Между тем, ларьки помешали мэрии не вдруг. Челябинск претендует на проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

К этому времени мегаполис должен существенно преобразиться. Планируется привести в порядок городские маршруты, отремонтировать проблемные участки дорог и даже построить новые развязки и подземные переходы. Кроме того, в городе должны появиться гостиницы, которые потом смогут продавать под жилье, и новый общественно-деловой центр, планируется реконструировать аэропорт. Впрочем, борьба с незаконными киосками проводилась и раньше.

Подобные действия в 2013 году предпринимал тогда еще сити-менеджер Сергей Давыдов. Тогда в областном центре насчитывалось более тысячи самовольных киосков и городские власти даже устраивали серию показательных сносов.

Говорилось, что ежегодно муниципальная казна недополучает около 300 млн рублей. В 2016 году было снесено 360 нелегальных объектов, из которых около 50% составляют торговые киоски.

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