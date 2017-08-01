Движение общественного транспорта в Омске изменится со 2 по 6 августа

Со 2 по 6 августа пассажирский транспорт в Омске пойдёт по другим маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Движение изменится в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий на День города. Так, 2 августа с 8.00 до 24.00 6 августа закроют движение для всего транспорта по ул. Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина. Автобусы, действующие по маршрутам № 73, 94, 503, 28 и 78 в этот период пойдут по изменённым схемам.