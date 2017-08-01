Движение общественного транспорта в Омске изменится со 2 по 6 августа
Это связано с подготовкой праздничных мероприятий.
Это связано с подготовкой праздничных мероприятий.
Со 2 по 6 августа пассажирский транспорт в Омске пойдёт по другим маршрутам. Об этом сообщает
Движение изменится в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий на День города. Так, 2 августа с 8.00 до 24.00 6 августа закроют движение для всего транспорта по ул. Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина. Автобусы, действующие по маршрутам № 73, 94, 503, 28 и 78 в этот период пойдут по изменённым схемам.
Автобус № 73 «Пос. Чкаловский — ул. Стрельникова» с Красного Пути поедет по улицам Интернациональной, Гагарина, проспекту Маркса, в обратном направлении — по утвержденной схеме.
Автобус № 94 «Ул. Крупской — микрорайон «Первокирпичный» (микрорайон «Загородный»)», маршрутки № 500 «ООО «Лента» — ДСК-2», № 503 «СТЦ «МЕГА» — микрорайон «Загородный» в направлении Амурского поселка с моста им. 60 лет Победы поедут по улице Фрунзе до улицы Герцена, далее — по утвержденным схемам.
В сторону Левобережья схема движения останется без изменений.
Автобусы № 28 «Пос. Солнечный — магазин “Голубой огонек” — пос. Солнечный» с Ленинградского моста поедут по проспекту Маркса, улице Гагарина, улице Интернациональной.
Движение автобусов № 78 «Пос. Солнечный — Ленинградский мост — пос. Солнечный» с улицы Интернациональной пойдёт по улице Гагарина, проспекту Маркса.