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10:46 (мск), источник: Sputnik.by

Опубликован указ о создании фармхолдинга

Департамент фармпромышленности Минздрава будет ликвидирован к 1 сентября этого года.

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Белорусский фармацевтический холдинг будет создан к 1 сентября этого года одновременно с ликвидацией департамента Минздрава, соответствующее решение закреплено в опубликованном во вторник указе президента республики Александра Лукашенко.

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Указ президента № 258 о создании фармацевтического холдинга глава государства подписал 25 июля, сам же документ был обнародован 1 августа.

Из указа следует, что фармацевтический холдинг будет создан уже к 1 сентября этого года на основе департамента фармпромышленности Минздрава, который будет ликвидирован.

Подробный перечень предприятий, которые войдут в новый белорусский холдинг, пока не опубликован. Также не известно, кто будет руководить фармхолдингом — по некоторой информации им будет директор департамента фармпромышленности Минздрава Валерий Шевчук.

Предполагается, что создание холдинга повысит эффективность фармацевтических предприятий Беларуси, а органы лицензирования и госрегистрации лекарств будут независимы от производителей.

Объем фармацевтического рынка Беларуси в прошлом году составил более 600 миллионов долларов.

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