Пятиметровый макет четвертого моста показали новосибирцам

В зависимости, например, от дня недели и времени суток. Об особенностях уникального проекта рассказал генеральный директор АО «Центральный мост» Евгений Кожевников.

Директор АО «Центральный мост» напомнил, что новый мостовой переход через реку Обь был сформирован на основе технического задания, которое еще в 2014 году было разработано и утверждено мэрией Новосибирска.

«В чем была сложность проектирования, — говорит генеральный директор “Центрального моста”. — В правобережной части Новосибирска, где планируется строительство, расположена зона плотной застройки. В первоначальном этапе, когда планировали выход на Большевистскую, просчитали все трафики движения, посмотрели зону застройки, и в итоге от этого было решено отказаться. После корректировки техзадания был сформирован прямой ход с улицы Ипподромской сразу на левый берег. В проекте есть сложные участки, где много коммуникаций, и есть объекты, на которые нельзя воздействовать. Например, парк “Городское начало” и зона отвода железной дороги. Проектировщики нашли решение в виде вантового моста».

Источник: VN.ru

Евгений Кожевников напомнил, что одна из основных идей проекта — это сопряжение моста с площадями Энергетиков и Труда. Здесь узлы развязок выполнены так, что они полностью обходят круговое решение и светофорное регулирование. Не будет и пересечения с общественным транспортом, а также проект предусматривает двухуровневый комплекс пешеходных переходов.

«Таким образом, мы решаем две проблемы, — продолжает Кожевников. — Первая — открывается выход с Димитровского моста. А вторая — открывается выход на улицу Станционную с дальнейшим продолжением на федеральную трассу. Особенность проекта в том, что если бы это было чисто бюджетное финансирование, то узла развязок на площадях (Энергетиков и Труда) не было бы. Но так как проект планируется реализовать на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), то такие решения стали возможны».

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По мнению Евгения Кожевникова, применение схемы ГЧП позволило региональным властям сформировать левобережную развязку в рамках этого проекта, стоимость которой около 9 млрд рублей.

Доли финансирования строительства четвертого моста через Обь, который, кстати, уже получил название «Центральный», распределятся следующим образом: 75% — капитальный грант из федерального бюджета, 9,6% финансируется из бюджета Новосибирской области, еще 10% — средства концессионера.

Напомним, что инвестор, который построит Центральный мост, будет в течение 20 дней нести ответственность за его содержание. Он же будет выполнять текущий ремонт, а по истечении 20 лет концессионер обязан за свой счет провести капитальный ремонт — и только после этого передать на баланс городских властей.

Не исключено, что проезд по четвертому мосту после его сдачи в строй может быть бесплатным. Об этом говорил губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий во время встречи с журналистами в октябре прошлого года. Региональное правительство рассматривало экономическую модель, когда плата за проезд по мосту через Обь вводится не сразу, а поэтапно. А сегодня, 1 августа, во время презентации макета моста, Евгений Кожевников пояснил журналистам, что плата за проезд будет гибкой, в зависимости, например, от дня недели, времени суток.

Впрочем, споры вокруг эффективности проекта четвертого моста через Обь в Новосибирске не утихают даже после подтверждения информации о выделении федеральных средств в размере более 26 млрд рублей.

25 июня глава Росавтодора Роман Старовойт в ходе рабочей поездки в СФО подтвердил информацию о финансировании проекта региональным СМИ:

«Проект надо реализовывать. Единственное, осталось уточнить финансовую модель, разбивку финансирования по годам, — сказал глава Росавтодора. — Вопрос, будет реализован проект или не будет, уже не стоит».

Отметим, что, получив федеральный бюджетный грант, проект строительства моста должен будет пройти федеральную ценовую экспертизу. Затем будет объявлен конкурс для концессионеров. К концу сентября этого года будут известны результаты. Задача областного правительства — подготовить площадку для строительства моста.