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10:15 (мск), источник: АиФ Омск

43 новых школьных автобуса поступят в школы Омской области к 1 сентября

Контракты на поставку уже подписаны.

43 ПАЗа и «газели» поступят в учебные заведения Омской области к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На эти цели из бюджета области потратили 75 млн рублей. Транспорт поставят в Омскую области в ближайшее время. В каждый сельский муниципалитет направят по одному автобусу, 11 автобусов распределят в ходе заседания специальной комиссии по наиболее нуждающимся территориям. Торжественная церемония вручения ключей от нового транспорта пройдёт перед 1 сентября.

Напомним, что в прошлом году в регион поступили 36 транспортных единиц (33 газели и 3 автобуса марки «ПАЗ») за счёт федерального финансирования. В этом году в подвозе школьников задействовано около 550 школьных автобусов.

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