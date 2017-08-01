43 новых школьных автобуса поступят в школы Омской области к 1 сентября

43 ПАЗа и «газели» поступят в учебные заведения Омской области к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На эти цели из бюджета области потратили 75 млн рублей. Транспорт поставят в Омскую области в ближайшее время. В каждый сельский муниципалитет направят по одному автобусу, 11 автобусов распределят в ходе заседания специальной комиссии по наиболее нуждающимся территориям. Торжественная церемония вручения ключей от нового транспорта пройдёт перед 1 сентября.