43 новых школьных автобуса поступят в школы Омской области к 1 сентября
Контракты на поставку уже подписаны.
Контракты на поставку уже подписаны.
43 ПАЗа и «газели» поступят в учебные заведения Омской области к новому учебному году. Об этом сообщает
На эти цели из бюджета области потратили 75 млн рублей. Транспорт поставят в Омскую области в ближайшее время. В каждый сельский муниципалитет направят по одному автобусу, 11 автобусов распределят в ходе заседания специальной комиссии по наиболее нуждающимся территориям. Торжественная церемония вручения ключей от нового транспорта пройдёт перед 1 сентября.
Напомним, что в прошлом году в регион поступили 36 транспортных единиц (33 газели и 3 автобуса марки «ПАЗ») за счёт федерального финансирования. В этом году в подвозе школьников задействовано около 550 школьных автобусов.