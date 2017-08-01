Судебные приставы Иркутска арестовали здание из-за долга по алиментам в 1 млн рублей

Служба судебных приставов арестовала здание площадью 200 кв. метров в Иркутске из-за долга по алиментам в 1 млн рублей. Если задолжник не расплатится, то здание будет оценено и продано. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на УФССП России по Иркутской области.