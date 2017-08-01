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11:19 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Судебные приставы Иркутска арестовали здание из-за долга по алиментам в 1 млн рублей

Если мужчина не выплатит долг, то здание будет продано.

Служба судебных приставов арестовала здание площадью 200 кв. метров в Иркутске из-за долга по алиментам в 1 млн рублей. Если задолжник не расплатится, то здание будет оценено и продано. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на УФССП России по Иркутской области.

По информации ведомства, мужчина скрыл дополнительный доход от сдачи в аренду административного здания.

«Налоговая инспекция подтвердила данные о дополнительно доходе и сумма алиментов была пересчитана и составила 1 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Мужчина не погасил задолженность и приставы арестовали половину здания.

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