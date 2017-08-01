Судебные приставы Иркутска арестовали здание из-за долга по алиментам в 1 млн рублей
Если мужчина не выплатит долг, то здание будет продано.
Если мужчина не выплатит долг, то здание будет продано.
Служба судебных приставов арестовала здание площадью 200 кв. метров в Иркутске
По информации ведомства, мужчина скрыл дополнительный доход от сдачи в аренду административного здания.
«Налоговая инспекция подтвердила данные о дополнительно доходе и сумма алиментов была пересчитана и составила 1 млн рублей», — сообщили в
Мужчина не погасил задолженность и приставы арестовали половину здания.