Минобороны закажет у комсомольских корабелов шесть «Каракуртов»
Судна построят для Тихоокеанского флота.
Судна построят для Тихоокеанского флота.
Министерство обороны планирует в 2018 году разместить на Амурском судостроительном заводе в
Изготовление кораблей для ТОФ в западной части России в военном ведомстве считают нецелесообразным
«В планах — контрактация с 2018 года ещё шести кораблей. Скорее всего, их будет строить Амурский судостроительный завод, потому что они предназначены для Тихоокеанского флота.
По его словам, в Минобороны надеются, что срок строительства одного «Каракурта» не превысит два года, что для военных кораблей является очень коротким сроком. Как сообщает газета «Коммерсант», судна проекта 22800 оснастят крылатыми ракетами «Калибр» и противокорабельными ракетами «Оникс», артиллерийской установкой АК-176. По словам Юрия Борисова, «Каракурты» получат «оморяченный»
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что на прошлой неделе на Амурском судостроительном заводе сошёл на воду корвет «Громкий». Его построили для Тихоокеанского флота России, как и сданный ранее «Совершенный». Судно предназначено для действий в ближней морской зоне: ведения борьбы с надводными кораблями, артиллерийской поддержки морского десанта. Водоизмещение корабля — 1800 тонн, длинна почти 105 метров, ширина 13 метров, дальность плавания — четыре тысячи миль.