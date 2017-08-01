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10:38 (мск), источник: Восток Медиа

Минобороны закажет у комсомольских корабелов шесть «Каракуртов»

Судна построят для Тихоокеанского флота.

Министерство обороны планирует в 2018 году разместить на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре заказ на строительство шести малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». Все они будут нести службу в составе Тихоокеанского флота.

Изготовление кораблей для ТОФ в западной части России в военном ведомстве считают нецелесообразным из-за высоких расходов на последующее перемещение к месту службы.

«В планах — контрактация с 2018 года ещё шести кораблей. Скорее всего, их будет строить Амурский судостроительный завод, потому что они предназначены для Тихоокеанского флота. Из-за сложной логистики целесообразнее вести строительство именно на Дальнем Востоке, давая загрузку судостроительным активам», — рассказал заместитель министра обороны Юрий Борисов.

По его словам, в Минобороны надеются, что срок строительства одного «Каракурта» не превысит два года, что для военных кораблей является очень коротким сроком. Как сообщает газета «Коммерсант», судна проекта 22800 оснастят крылатыми ракетами «Калибр» и противокорабельными ракетами «Оникс», артиллерийской установкой АК-176. По словам Юрия Борисова, «Каракурты» получат «оморяченный» зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-М» с третьего корабля серии.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что на прошлой неделе на Амурском судостроительном заводе сошёл на воду корвет «Громкий». Его построили для Тихоокеанского флота России, как и сданный ранее «Совершенный». Судно предназначено для действий в ближней морской зоне: ведения борьбы с надводными кораблями, артиллерийской поддержки морского десанта. Водоизмещение корабля — 1800 тонн, длинна почти 105 метров, ширина 13 метров, дальность плавания — четыре тысячи миль.

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