Минобороны закажет у комсомольских корабелов шесть «Каракуртов»

Министерство обороны планирует в 2018 году разместить на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре заказ на строительство шести малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». Все они будут нести службу в составе Тихоокеанского флота.

Изготовление кораблей для ТОФ в западной части России в военном ведомстве считают нецелесообразным из-за высоких расходов на последующее перемещение к месту службы.

«В планах — контрактация с 2018 года ещё шести кораблей. Скорее всего, их будет строить Амурский судостроительный завод, потому что они предназначены для Тихоокеанского флота. Из-за сложной логистики целесообразнее вести строительство именно на Дальнем Востоке, давая загрузку судостроительным активам», — рассказал заместитель министра обороны Юрий Борисов.

По его словам, в Минобороны надеются, что срок строительства одного «Каракурта» не превысит два года, что для военных кораблей является очень коротким сроком. Как сообщает газета «Коммерсант», судна проекта 22800 оснастят крылатыми ракетами «Калибр» и противокорабельными ракетами «Оникс», артиллерийской установкой АК-176. По словам Юрия Борисова, «Каракурты» получат «оморяченный» зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-М» с третьего корабля серии.