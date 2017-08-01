В Екатеринбурге IT-директоров заманивают высокими зарплатами

В июле 2017 года самыми высокооплачиваемыми на Среднем Урале стали вакансии топ-менеджеров.

От 300 тысяч рублей сулят работодатели директору по информационным технологиям крупной торговой сети (сфера розничной торговли). Чуть меньше — от четверти миллиона — готовы платить операционному директору. Заместитель директора департамента экономики может рассчитывать минимум на 220 тысяч рублей в месяц. Директор отдела персонала филиала и специалист по инвестициям оценены в 200 тысяч рублей, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе HeadHunter-Урал.

При этом средняя зарплата в Свердловской области за минувший месяц составила 42 000 рублей.

Больше всего вакансий было размещено в сферах «Продажи» (39% от общего количества), «Информационные технологии, интернет, телеком» (17%), «Банки, инвестиции и лизинг» (11%), «Начало карьеры» (10%) и «Производство» (9%).