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10:21 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге IT-директоров заманивают высокими зарплатами

От 300 тысяч рублей.

В июле 2017 года самыми высокооплачиваемыми на Среднем Урале стали вакансии топ-менеджеров.

От 300 тысяч рублей сулят работодатели директору по информационным технологиям крупной торговой сети (сфера розничной торговли). Чуть меньше — от четверти миллиона — готовы платить операционному директору. Заместитель директора департамента экономики может рассчитывать минимум на 220 тысяч рублей в месяц. Директор отдела персонала филиала и специалист по инвестициям оценены в 200 тысяч рублей, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе HeadHunter-Урал.

При этом средняя зарплата в Свердловской области за минувший месяц составила 42 000 рублей.

Больше всего вакансий было размещено в сферах «Продажи» (39% от общего количества), «Информационные технологии, интернет, телеком» (17%), «Банки, инвестиции и лизинг» (11%), «Начало карьеры» (10%) и «Производство» (9%).

По сравнению с июлем 2016 года количество предложений работы увеличилось на 20%, а на одну вакансию претендовало 4,3 соискателя.

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