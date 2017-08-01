На бульваре Гагарина завершен ремонт
В середине июня на участке от площади Дружбы до улицы Старцева начался ремонт. Это произошло практически одновременно с закрытием Северной дамбы, что не могло не сказаться на дорожной обстановке.
В середине июня на участке от площади Дружбы до улицы Старцева начался ремонт. Это произошло практически одновременно с закрытием Северной дамбы, что не могло не сказаться на дорожной обстановке.
За время ремонта на участке бульвара Гагарина было проведено фрезерование старого покрытия, поднятие верхних строений колодцев, укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона. Также там нанесли разметку.
Общий объем ремонта составил 49 тысяч кв. метров.
Работы проводились за счет средств из федерального бюджета.