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10:29 (мск), источник: Новости Перми

На бульваре Гагарина завершен ремонт

В середине июня на участке от площади Дружбы до улицы Старцева начался ремонт. Это произошло практически одновременно с закрытием Северной дамбы, что не могло не сказаться на дорожной обстановке.

За время ремонта на участке бульвара Гагарина было проведено фрезерование старого покрытия, поднятие верхних строений колодцев, укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона. Также там нанесли разметку.

Общий объем ремонта составил 49 тысяч кв. метров.

Работы проводились за счет средств из федерального бюджета.

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