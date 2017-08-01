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11:05 (мск), источник: Калининград.Ru

В августе работающие калининградцы получат прибавку к пенсиям

Это связано с проведением ежегодного беззаявительного перерасчёта размеров страховых начислений.

Источник: Калининград.Ru

В августе работавшие в 2016 году пенсионеры региона получат прибавку к ежемесячным выплатам. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Начисления повысятся из-за перерасчёта размеров страховой пенсии. «Прибавка ждёт всех, за кого работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы», — уточнили в отделении ПФР.

В отличие от традиционной индексации прибавка к выплатам от перерасчёта носит индивидуальный характер. Её размер зависит от уровня зарплаты трудящегося пенсионера в 2016 году.

«Максимальная прибавка от перерасчёта ограничена тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте, то есть не может составлять более 235 рублей 74 копейки. С 1 апреля текущего года стоимость пенсионного балла составляет 78 рублей 58 копеек», — отметили в отделении ПФР.

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