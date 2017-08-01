В августе работающие калининградцы получат прибавку к пенсиям
Это связано с проведением ежегодного беззаявительного перерасчёта размеров страховых начислений.
Это связано с проведением ежегодного беззаявительного перерасчёта размеров страховых начислений.
В августе работавшие в 2016 году пенсионеры региона получат прибавку к ежемесячным выплатам. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Начисления повысятся
В отличие от традиционной индексации прибавка к выплатам от перерасчёта носит индивидуальный характер. Её размер зависит от уровня зарплаты трудящегося пенсионера в 2016 году.
«Максимальная прибавка от перерасчёта ограничена тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте, то есть не может составлять более 235 рублей 74 копейки. С 1 апреля текущего года стоимость пенсионного балла составляет 78 рублей 58 копеек», — отметили в отделении ПФР.