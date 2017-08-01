В августе работающие калининградцы получат прибавку к пенсиям

Источник: Калининград.Ru

В августе работавшие в 2016 году пенсионеры региона получат прибавку к ежемесячным выплатам. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Начисления повысятся из-за перерасчёта размеров страховой пенсии. «Прибавка ждёт всех, за кого работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы», — уточнили в отделении ПФР.

В отличие от традиционной индексации прибавка к выплатам от перерасчёта носит индивидуальный характер. Её размер зависит от уровня зарплаты трудящегося пенсионера в 2016 году.