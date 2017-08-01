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10:49 (мск), источник: NewsKo

Средняя зарплата в Перми составляет около 29 тыс. руб

Число предложений о работе во втором квартале 2017 года выросло на 32% по сравнению с предыдущим кварталом. По сравнению со вторым кварталом прошлого года число вакансий увеличилось на 35%, сообщает портал «Avito Работа».

Пятью наиболее популярными категориями по поиску работы в Перми стали «Без опыта, студенты», «Продажи», «Строительство», «Транспорт, логистика» и «Производство, сырьё, с/х». На них пришлось 75% запросов контактов в разделе. Работа для студентов — самая низкооплачиваемая категория среди массовых, работа для строителей — самая высокооплачиваемая.

Отмечается также, что Пермь во втором квартале 2017 года стала 12-м городом-миллионником, где размер средней заработной платы составил 28 700 руб. в месяц во всех категориях, предлагаемых «Avito Работа». Такая зарплата на 43% меньше аналогичного показателя в Москве.

Самой высокой является зарплата 26 300 руб. в месяц в категории «ЖКХ, эксплуатация», что составляет 63% московского дохода по вакансиям этой категории. Самая низкая по сравнению со столицей средняя зарплата зафиксирована в сфере «Домашний персонал» — 15 300 руб. в месяц, или 30% московской зарплаты в категории.

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