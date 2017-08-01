Средняя зарплата в Перми составляет около 29 тыс. руб

Пятью наиболее популярными категориями по поиску работы в Перми стали «Без опыта, студенты», «Продажи», «Строительство», «Транспорт, логистика» и «Производство, сырьё, с/х». На них пришлось 75% запросов контактов в разделе. Работа для студентов — самая низкооплачиваемая категория среди массовых, работа для строителей — самая высокооплачиваемая.

Отмечается также, что Пермь во втором квартале 2017 года стала 12-м городом-миллионником, где размер средней заработной платы составил 28 700 руб. в месяц во всех категориях, предлагаемых «Avito Работа». Такая зарплата на 43% меньше аналогичного показателя в Москве.