Средняя зарплата в Перми составляет около 29 тыс. руб

Пятью наиболее популярными категориями по поиску работы в Перми стали «Без опыта, студенты», «Продажи», «Строительство», «Транспорт, логистика» и «Производство, сырьё, с/х». На них пришлось 75% запросов контактов в разделе. Работа для студентов — самая низкооплачиваемая категория среди массовых, работа для строителей — самая высокооплачиваемая.
Отмечается также, что Пермь во втором квартале 2017 года стала 12-м городом-миллионником, где размер средней заработной платы составил 28 700 руб. в месяц во всех категориях, предлагаемых «Avito Работа». Такая зарплата на 43% меньше аналогичного показателя в Москве.
Самой высокой является зарплата 26 300 руб. в месяц в категории «ЖКХ, эксплуатация», что составляет 63% московского дохода по вакансиям этой категории. Самая низкая по сравнению со столицей средняя зарплата зафиксирована в сфере «Домашний персонал» — 15 300 руб. в месяц, или 30% московской зарплаты в категории.