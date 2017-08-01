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11:36 (мск), источник: ЮГА.ру

Мэрия Сочи расторгла договор с «Сочиводоканалом» досрочно: завышенные тарифы, запугивание клиентов

Краевой арбитражный суд 31 июля удовлетворил иск мэрии Сочи о досрочном расторжении договора с ООО «Сочиводоканал».

Источник: ЮГА.ру

Данное решение пока не вступило в законную силу и будет обжаловано в Арбитражном апелляционном суде в установленный срок в течение месяца со дня принятия. Об этом сообщили в отделе общественных связей ООО «Сочиводоканал».

«Сочинский водоканал продолжает работать в обычном режиме, в полном объеме, оказывая услуги водоснабжения и водоотведения, при этом последовательно отстаивая свои права в судебных инстанциях в установленном законом порядке», — уточняется в сообщении.

Договор был подписан 26 декабря 2007 года сроком на 15 лет.

Как сообщали Юга.ру, ранее власти Сочи заподозрили «Сочиводоканал» в запугивании абонентов. Сообщалось, что сотрудники ООО «Сочиводоканал» говорили абонентам, что в случае перехода к МУП Сочи «Водоканал» участок сети будет демонтирован.

С 30 июня вступило в силу постановление главы города, согласно которому большая часть Адлерского района перешла на обслуживание к МУП Сочи «Водоканал» в части водоотведения. В мэрии курорта объясняли, что основанием для пересмотра ответственных за систему водоотведения в городе послужили многочисленные нарекания жителей Сочи на завышенные тарифы, некачественно поставляемые услуги, а также отказ от работы на проблемных сетях ООО «Сочиводоканал».

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