Мэрия Сочи расторгла договор с «Сочиводоканалом» досрочно: завышенные тарифы, запугивание клиентов
Краевой арбитражный суд 31 июля удовлетворил иск мэрии Сочи о досрочном расторжении договора с ООО «Сочиводоканал».
Краевой арбитражный суд 31 июля удовлетворил иск мэрии Сочи о досрочном расторжении договора с ООО «Сочиводоканал».
Данное решение пока не вступило в законную силу и будет обжаловано в Арбитражном апелляционном суде в установленный срок в течение месяца со дня принятия. Об этом сообщили в отделе общественных связей ООО «Сочиводоканал».
«Сочинский водоканал продолжает работать в обычном режиме, в полном объеме, оказывая услуги водоснабжения и водоотведения, при этом последовательно отстаивая свои права в судебных инстанциях в установленном законом порядке», — уточняется в сообщении.
Договор был подписан 26 декабря 2007 года сроком на 15 лет.
Как сообщали Юга.ру, ранее власти Сочи заподозрили «Сочиводоканал» в запугивании абонентов. Сообщалось, что сотрудники ООО «Сочиводоканал» говорили абонентам, что в случае перехода к МУП Сочи «Водоканал» участок сети будет демонтирован.
С 30 июня вступило в силу постановление главы города, согласно которому большая часть Адлерского района перешла на обслуживание к МУП Сочи «Водоканал» в части водоотведения. В мэрии курорта объясняли, что основанием для пересмотра ответственных за систему водоотведения в городе послужили многочисленные нарекания жителей Сочи на завышенные тарифы, некачественно поставляемые услуги, а также отказ от работы на проблемных сетях ООО «Сочиводоканал».