Мэрия Сочи расторгла договор с «Сочиводоканалом» досрочно: завышенные тарифы, запугивание клиентов

Источник: ЮГА.ру

Данное решение пока не вступило в законную силу и будет обжаловано в Арбитражном апелляционном суде в установленный срок в течение месяца со дня принятия. Об этом сообщили в отделе общественных связей ООО «Сочиводоканал».

«Сочинский водоканал продолжает работать в обычном режиме, в полном объеме, оказывая услуги водоснабжения и водоотведения, при этом последовательно отстаивая свои права в судебных инстанциях в установленном законом порядке», — уточняется в сообщении.

Договор был подписан 26 декабря 2007 года сроком на 15 лет.

Как сообщали Юга.ру, ранее власти Сочи заподозрили «Сочиводоканал» в запугивании абонентов. Сообщалось, что сотрудники ООО «Сочиводоканал» говорили абонентам, что в случае перехода к МУП Сочи «Водоканал» участок сети будет демонтирован.