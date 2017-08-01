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12:06 (мск), источник: Sputnik.by

БТА Банк сменил казахское руководство на белорусские кадры

Председатель правления банка Алимжан Есетов рассказал, что такое решение принял акционер банка, решивший развивать его дальше вместе с «местными профессиональными кадрами».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Алимжан Есетов — председатель правления белорусского БТА Банка, принадлежащего казахстанскому предпринимателю Кенесу Ракишеву, с 1 августа покинул свой пост.

Есетов занял должность председателя правления банка с 1 декабря 2016 года, с февраля 2016 года исполнял обязанности советника председателя правления минского «БТА Банка». В мае был назначен первым заместителем председателя правления, исполняющим обязанности председателя правления.

«Акционером совместно с советом директоров банка было принято решение о дальнейшей деятельности банка с учетом развития местных профессиональных кадров, которые намного глубже знают специфику рынка, клиентов. Уважаю данное решение, потому что мы также всегда стремились хантить лучших специалистов с рынка », — написал Есетов на своей странице в Facebook.

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Есетов также выразил слова благодарности в адрес Беларуси, где ему пришлось работать 530 дней, и рассказал, что за это время искренне полюбил Минск.

Также стало известно, что вместе с Есетовым БТА Банк покинул и Бауыржан Беков, который с февраля 2016 года работал в должности заместителя председателя правления банка.

Сейчас, как следует из информации на сайте банка, заместителем и исполняющим обязанности председателя правления назначен Дмитрий Кулевацкий.

Он родился в городе Жуковский Российской Федерации, закончил МГУ по специальности «Биофизика», а также Московский экономико-финансовый институт по специальности «Финансы и кредит». В 2002 году переехал в Беларусь и перешел на работу в Белвнешэкономбанк на должность заместителя председателя правления. Далее работал в Белагропромбанке независимым директором, председателем комитета по рискам, заместителем председателя правления.

Был помощником ректора по финансовым вопросам Международного университета «МИТСО», советником генерального директора по финансовым вопросам в ОАО УКХ «Горизонт», генеральным директором ООО «Мир фитнеса».

С июля 2017-го принят на должность заместителя председателя правления ЗАО «БТА Банк». С 1 августа на него возложено исполнение обязанностей председателя правления.

Новым членом правления БТА Банка стал также Максим Саперов. С ноября 2007 года по настоящее время он занимает должность начальника казначейства. С 26 июля решением совета директоров избран членом правления банка.

«БТА Банк» работает на белорусском финасовом рынке более 15 лет. Основной фокус в развитии бизнеса и позиционирования банка направлен на сегмент малого и среднего бизнеса, работы с частными клиентами, а также экспортно-импортных операций между Беларусью и Казахстаном.

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