Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ раскрыли смысл удара Путина по посольству США
7 косметологических процедур, противопоказанных летом
МИД Украины обратился к украинцам, живущим и работающим в России
В московском метро появится «розовая» ветка
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
"Я забыла дома совесть": Блёданс вышла в свет без белья
СМИ о том, что хочет продать Киев ради кредита МВФ
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
"Теряющая разум сверхдержава" — Пушков осудил США
Глава Финляндии одёрнул прессу из-за темы о РФ
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
11:07 (мск), источник: СуперОмск

Частные инвесторы могут спасти СКК Блинова

Министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц прокомментировал инсайды о возможной продаже СКК имени Блинова.

Информация появилась на прошлой неделе на фоне новостей о частичном ограничении доступа в спорткомплекс из-за угрозы безопасности. Сейчас закрыта входная лестница и ледовая арена.

Он категорически опроверг возможность перехода объекта в частные руки, но не исключил, что коммерческий инвестор поможет в восстановлении работы СКК.

«Я не исключаю какого-то частного вливания. Сейчас популярно во всех отраслях государственно-частное партнерство. Мы готовы к переговорам с теми партнёрами, которые проявят какой-то коммерческий интерес на любую тематику. Может быть, даже какого-то перепрофилирования в целом. Но чтобы продать его, так скажем, на корню — это на уровне непонятных слухов», — сказал Крикорьянц.

Он добавил, что были предварительные договоренности с Агентством развития и инвестиций Омской области об использовании СКК под выставки, но дальше слов дело не продвинулось.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
МИД Германии: Трамп будет обсуждать с ЕС новые санкции против РФ
В Сирии сообщили о гибели 60 человек при ударе ВВС коалиции США
Табачные компании предложили ввести минимальную цену на сигареты
США разместят в Южной Корее 12 истребителей в ответ на пуск КНДР
Подвергшегося критике за портрет Лаврова пилота пригласили в РФ
WP раскрыла автора «ложного заявления» Трампа-младшего
Губернатор Сахалина предложил ввести безвизовый режим с Японией
Спорт
И все — за одного: «Спартак» отменяет кризис Слухи о кризисе "Спартака" оказались сильно преувеличены
Авто
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер Российский офис китайской компании Lifan Motors заявил, что осенью 2017 года на российский рынок выйдет модель Myway
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала» По информации источников, студию, которую ведущий занимал еще со времен «Большой стирки», получит Дмитрий Шепелев со своей новой передачей
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
Петербургские отели поставили рекорд по тарифам
В России упразднили понятие «дача»
Петербуржцы требуют снести хрущевки
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь