Частные инвесторы могут спасти СКК Блинова

Информация появилась на прошлой неделе на фоне новостей о частичном ограничении доступа в спорткомплекс из-за угрозы безопасности. Сейчас закрыта входная лестница и ледовая арена.

Он категорически опроверг возможность перехода объекта в частные руки, но не исключил, что коммерческий инвестор поможет в восстановлении работы СКК.

«Я не исключаю какого-то частного вливания. Сейчас популярно во всех отраслях государственно-частное партнерство. Мы готовы к переговорам с теми партнёрами, которые проявят какой-то коммерческий интерес на любую тематику. Может быть, даже какого-то перепрофилирования в целом. Но чтобы продать его, так скажем, на корню — это на уровне непонятных слухов», — сказал Крикорьянц.