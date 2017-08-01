Частные инвесторы могут спасти СКК Блинова
Министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц прокомментировал инсайды о возможной продаже СКК имени Блинова.
Министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц прокомментировал инсайды о возможной продаже СКК имени Блинова.
Информация появилась на прошлой неделе на фоне новостей о частичном ограничении доступа в спорткомплекс
Он категорически опроверг возможность перехода объекта в частные руки, но не исключил, что коммерческий инвестор поможет в восстановлении работы СКК.
«Я не исключаю
Он добавил, что были предварительные договоренности с Агентством развития и инвестиций Омской области об использовании СКК под выставки, но дальше слов дело не продвинулось.