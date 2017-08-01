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11:08 (мск), источник: Вести - Омск

Подрядчика заставили переделывать дорогу на 22 Партсъезда

Подрядная организация, которая ремонтировала дорогу на улице 22-ого Партсъезда в Омске, будет переделывать работу.

Во время рейда сотрудники областного Минстроя и строительного контроля обнаружили неровности на свежеуложенном асфальте.

По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Дмитрия Христолюбова, на перекрестке с улицей 4-я Челюскинцев образовался зазор в 2 сантиметра при нормативе 3 миллиметра.

Подрядчик должен будет исправить дефект за свой счет в течение двух дней. Кроме того, ему поручили засыпать гранулятом съезды в частном секторе вдоль улицы 22 Партсъезда, где ремонт не предусмотрен контрактом.

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