Подрядчика заставили переделывать дорогу на 22 Партсъезда
Подрядная организация, которая ремонтировала дорогу на улице 22-ого Партсъезда в Омске, будет переделывать работу.
Подрядная организация, которая ремонтировала дорогу на улице 22-ого Партсъезда в Омске, будет переделывать работу.
Во время рейда сотрудники областного Минстроя и строительного контроля обнаружили неровности на свежеуложенном асфальте.
По словам заместителя министра строительства и
Подрядчик должен будет исправить дефект за свой счет в течение двух дней. Кроме того, ему поручили засыпать гранулятом съезды в частном секторе вдоль улицы 22 Партсъезда, где ремонт не предусмотрен контрактом.