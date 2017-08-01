Подрядчика заставили переделывать дорогу на 22 Партсъезда

Во время рейда сотрудники областного Минстроя и строительного контроля обнаружили неровности на свежеуложенном асфальте.

По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Дмитрия Христолюбова, на перекрестке с улицей 4-я Челюскинцев образовался зазор в 2 сантиметра при нормативе 3 миллиметра.