Superjob назвал 5 самых оплачиваемых вакансий июля в Воронеже
Лучшую зарплату предложили системному архитектору.
Лучшую зарплату предложили системному архитектору.
Аналитики исследовательского центра портала Superjob назвали топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Воронеже в понедельник, 31 июля. Первые строчки рейтинга заняли вакансии системного архитектора, главного конструктора и
Самую большую зарплату — от 79,1 тыс. до 84 тыс. рублей — в июле предложили системному архитектору. Кадровое агентство Smart Personnel Solution отдает предпочтение сотрудникам с опытом работы от года до трех лет.
Вторую строчку заняла вакансия на должность главного конструктора с зарплатой от 75 тыс. рублей. Воронежский завод металлических дверей «Витязь» интересуют сотрудники с опытом работы от трех до шести лет с высшим образованием.
На третьей строчке расположилась вакансия «водитель-экспедитор» с окладом от 70 тыс. до 120 тыс. рублей. Опыт работы не требуется, но кандидат должен быть готов разъездному характеру работы и физическим нагрузкам.
В топ-5 также вошли вакансии «медицинский представитель (госпитальный)» с зарплатой от 70 тыс. рублей и «программист «1С» с заработком до 70 тыс. рублей.
Аналитики изучили зарплатные предложения в 18 городах России. Больше всего денег соискателям предлагают в Москве,
В июне рейтинг Superjob возглавила вакансия главного бухгалтера с зарплатой от 150 тыс. рублей.