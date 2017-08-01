Superjob назвал 5 самых оплачиваемых вакансий июля в Воронеже

Источник: РИА "Воронеж"

Аналитики исследовательского центра портала Superjob назвали топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Воронеже в понедельник, 31 июля. Первые строчки рейтинга заняли вакансии системного архитектора, главного конструктора и водителя-экспедитора.

Самую большую зарплату — от 79,1 тыс. до 84 тыс. рублей — в июле предложили системному архитектору. Кадровое агентство Smart Personnel Solution отдает предпочтение сотрудникам с опытом работы от года до трех лет.

Вторую строчку заняла вакансия на должность главного конструктора с зарплатой от 75 тыс. рублей. Воронежский завод металлических дверей «Витязь» интересуют сотрудники с опытом работы от трех до шести лет с высшим образованием.

На третьей строчке расположилась вакансия «водитель-экспедитор» с окладом от 70 тыс. до 120 тыс. рублей. Опыт работы не требуется, но кандидат должен быть готов разъездному характеру работы и физическим нагрузкам.

В топ-5 также вошли вакансии «медицинский представитель (госпитальный)» с зарплатой от 70 тыс. рублей и «программист «1С» с заработком до 70 тыс. рублей.

Аналитики изучили зарплатные предложения в 18 городах России. Больше всего денег соискателям предлагают в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске.