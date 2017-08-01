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11:18 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В столице Сибири реконструируют старинное здание

Историческому зданию по улице Обская, 4 вернут прежний облик.

В столице Сибири реконструируют старинный особняк, который сыграл важную роль в становлении Новосибирска. Об этом рассказали в группе «Музей Новосибирска».

Строению воссоздадут утраченный балкон, декоративные элементы и будку городового. Кроме того, здание получит оригинальную подсветку, из-за которой дом будет видно с Оби и Большевистской.

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В залах помещения разместятся выставки, посвященные ранней истории Новониколаевска — Новосибирска, которые расскажут о важных событиях, начиная с основания города и до середины 1920-х годов. Особняк — памятник истории регионального значения. В нём находилось Управление Томским имением Алтайского округа ведомства Кабинета Его Императорского Величества. Ведомство занималось распоряжением земель и другим имуществом императора. В 1907 там же подписали соглашение о передаче городу Ново-Николаевску на выкуп царских земель. С этого события берёт начало история предпринимательства в столице Сибири, поскольку с этого момента купцы могли покупать и арендовать землю для своих предприятий.

На работы по восстановлению затратят 2,5 млн рублей. Реконструкцию выполнят на деньги городского бюджета и пожертвование спонсоров. Работы планируется окончить в июне 2018 года, как раз к 125-летию Новосибирска.

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