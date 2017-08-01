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11:21 (мск), источник: Коммерсантъ

ФАС предписало филиалу ПАО «Т Плюс» утвердить новые тарифы к 1 сентября

Инспекция ФАС России опубликовала список выявленных нарушений, допущенных Региональной службой по тарифам при формировании тарифов для ПАО «Т Плюс» и свои требования по их исправлению.

Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, при установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ПАО «Т Плюс» на 2015 год и 2016−2018 годы РСТ Пермского края должны быть полностью исключены следующие статьи расходов: затраты на добровольное медицинское страхование на 2015 год и на 2016 год, затраты по статье «Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи» (договоры аренды с ЗАО «ИВС-СЕТИ», ООО «Терра Авто», ОАО «Уралсвязьинформ») и затраты по статье «Прочие расходы из прибыли» на 2015 и 2016 гг.

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Также ФАС России отмечает, что тарифные решения на 2015 год и на 2016−2018 годы не содержат анализа необходимости внесения следующих расходов при расчете тарифа по статьям: «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями» и «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними организациями». РСТ Пермского края приняла затраты на 2015 год в размере 147,3 млн руб. и 276,1 млн руб. соответственно, на 2016 год — 153,7 млн руб. и 182,6 млн руб. Кроме того, не представлен перечень заключенных договоров, а также информация о проведенных торгах по каждому договору.

По статье «Расходы по сомнительным долгам» РСТ Пермского края приняты затраты на 2015 год в размере 17, 6 млн руб., на 2016 год — 17, 6 млн руб., на 2017 год — 27, 5 млн руб. В Экспертных заключениях регулирующего органа не представлена информация о наличии в материалах тарифного дела актов инвентаризации дебиторской задолженности, приказов о создании резерва по сомнительным долгам, приказов о списании безнадежной дебиторской задолженности. Также не отражен анализ вышеуказанных и других документов, на основании которых принималось решение регулирующего органа о включении в НВВ ПАО «Т Плюс» расходов по сомнительным долгам в максимально допустимом размере — 2% от фактической валовой выручки.

На основании данных фактов ФАС России предписывает РСТ Пермского края исключить из базового уровня операционных (подконтрольных) расходов при установлении тарифов в сфере теплоснабжения для ПАО «Т Плюс» филиала «Пермский» всех неправомерно включенных затрат. Согласно предписанию необходимо также провести дополнительный анализ расходов по статьям «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями» на 2015, 2016 годы, «Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними организациями» на 2015, 2016 годы, «Расходы по сомнительным долгам» на 2015, 2016, 2017 годы.

ФАС предписала пересмотреть тарифы в сфере теплоснабжения для ПАО «Т Плюс» филиал «Пермский» на 2017 год, обеспечив введение новых тарифов с 1 сентября 2017 года.

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