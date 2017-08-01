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13:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

Арбитражный суд признал списание 21,4 млн рублей в ТФБ незаконным

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Арбитражный суд РТ признал незаконным списание средств со счетов Татинвестстрой и «Сувар — Казань» в Татфондбанке, сообщает «РБК-Татарстан».

21,4 млн рублей были списаны 12 и 13 декабря 2016 года. Тогда ТФБ уже имел проблемы с ликвидностью.

Агентство по страхованию вкладов также подало в суд заявление о признании недействительной сделки по списанию 6,8 млн со счета «Сувар — Казань» в счет погашения кредита.

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