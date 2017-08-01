Арбитражный суд признал списание 21,4 млн рублей в ТФБ незаконным
(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Арбитражный суд РТ признал незаконным списание средств со счетов Татинвестстрой и «Сувар — Казань» в Татфондбанке, сообщает «РБК-Татарстан».
(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Арбитражный суд РТ признал незаконным списание средств со счетов Татинвестстрой и «Сувар — Казань» в Татфондбанке, сообщает «РБК-Татарстан».
21,4 млн рублей были списаны 12 и 13 декабря 2016 года. Тогда ТФБ уже имел проблемы с ликвидностью.
Агентство по страхованию вкладов также подало в суд заявление о признании недействительной сделки по списанию 6,8 млн со счета «Сувар — Казань» в счет погашения кредита.