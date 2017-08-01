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11:40 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Более 200 миллиардов перечислила Кубань в федеральный бюджет

В УФНС по Краснодарскому краю подвели итоги за полгода.

Согласно проеденным подсчетам, за минувшие 6 месяцев текущего года, с территории Кубани в бюджетную систему Российской Федерации перечислено 235,6 млрд рублей налоговых доходов и страховых взносов. По данным ведомства, это на 98,1 млрд рублей или 71,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«160,5 млрд рублей налоговых доходов поступило в консолидированный бюджет Российской Федерации. По отношению к январю-июню прошлого года поступления выросли почти на 23 млрд рублей. В федеральный бюджет поступило 58,5 млрд рублей налогов и платежей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 6,9 млрд рублей», — сообщает пресс-служба УФНС России по Краснодарскому краю.

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