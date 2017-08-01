Более 200 миллиардов перечислила Кубань в федеральный бюджет
В УФНС по Краснодарскому краю подвели итоги за полгода.
В УФНС по Краснодарскому краю подвели итоги за полгода.
Согласно проеденным подсчетам, за минувшие 6 месяцев текущего года, с территории Кубани в бюджетную систему Российской Федерации перечислено 235,6 млрд рублей налоговых доходов и страховых взносов. По данным ведомства, это на 98,1 млрд рублей или 71,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«160,5 млрд рублей налоговых доходов поступило в консолидированный бюджет Российской Федерации. По отношению к