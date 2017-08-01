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11:44 (мск), источник: Калининград.Ru

Правительство РФ выделило 350 млн рублей на онкоцентр в Калининградской области

Правительство РФ выделило 350 миллионов рублей на строительство радиологического корпуса онкоцентра в Калининградской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Источник: Калининград.Ru

Субсидию выделили из резервного фонда. Помимо Калининградской области деньги получит Рязанская область. Региону направят 150 миллионов рублей на строительство патолого-анатомического корпуса и здания пищеблока городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

«Принятое решение позволит обеспечить в 2019 году ввод в эксплуатацию двух объектов здравоохранения государственной собственности субъектов Федерации», — говорится в распоряжении.

Ранее о выделении субсидий на строительство двух объектов здравоохранения сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Проектированием онкоцентра занимался научно-проектный центр «Гипроздрав». Под медучреждение зарезервированы пять гектаров земли в посёлке Родники Гурьевского округа. Сметная стоимость объекта по предварительным расчётам составляет 4,5 миллиарда рублей. Эти средства предусмотрены в рамках поручений до 2019 года.

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