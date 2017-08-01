Правительство РФ выделило 350 млн рублей на онкоцентр в Калининградской области

Субсидию выделили из резервного фонда. Помимо Калининградской области деньги получит Рязанская область. Региону направят 150 миллионов рублей на строительство патолого-анатомического корпуса и здания пищеблока городской клинической больницы скорой медицинской помощи.
«Принятое решение позволит обеспечить в 2019 году ввод в эксплуатацию двух объектов здравоохранения государственной собственности субъектов Федерации», — говорится в распоряжении.
Ранее о выделении субсидий на строительство двух объектов здравоохранения сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Проектированием онкоцентра занимался научно-проектный центр «Гипроздрав». Под медучреждение зарезервированы пять гектаров земли в посёлке Родники Гурьевского округа. Сметная стоимость объекта по предварительным расчётам составляет 4,5 миллиарда рублей. Эти средства предусмотрены в рамках поручений до 2019 года.