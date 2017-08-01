Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Таджик рассказал, как в его стране относятся к русским
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
ВГТРК ответила на сообщения об уходе Малахова с «Первого канала»
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
17-летняя школьница стала самой красивой девушкой США (фото)
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Умерла Жанна Моро
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
СМИ: певица Слава продемонстрировала фото топлесс
СМИ о том, кого сможет атаковать новая подлодка РФ
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Пресняков и его жена хотят навсегда уехать из России
Савченко: лишение Саакашвили гражданства дорого обойдется Украине
Совфед о санкциях: Объявление политической войны
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
11:42 (мск), источник: ИА REGNUM

Долги по зарплате в ПФО достигают 56 тыс. рублей на человека: антилидеры

Данные по регионам.

В Приволжском федеральном округе на 1 июля просроченная задолженность по заработной плате составила 199,3 млн рублей. В расчёте на одного работника долги составили 26 307 рублей (в РФ — 53 072 рубля), максимальные показатели — в Чувашии и Кировской области. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На начало июля 2017 года в Поволжье долги по зарплате составили 199,25 млн рублей перед 7574 работниками. В основном задолженность сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств (198,85 млн рублей).

Наибольший размер просроченной задолженности зарегистрирован в Самарской области — 44,8 млн рублей. В пятёрке антилидеров также Оренбургская область (22,47 млн рублей), Нижегородская область (21,27 млн рублей), Кировская область (19,97 млн рублей) и Удмуртия (19,4 млн рублей). Минимальный размер долгов по зарплате зафиксирован в Ульяновской области (168 тыс. рублей), Марий Эл (3,47 млн рублей) и Мордовии (4,2 млн рублей).

Длительное время зарплату в Поволжье не получали 7574 работника, из них половина — это жители трёх регионов: Пермского края (1244 человека), Самарской области (1213 человек) и Саратовской области (1150 человек). Лучше всего ситуация в Ульяновской области и Башкирии, где зарплату длительное время не получали соответственно 12 и 109 работников.

Согласно опубликованным данным, в Поволжье в расчёте на одного работника задолженность по зарплате составила на начало июля 26 307 рублей, что вдвое меньше общероссийского показателя — 53 072 рубля. Выше, чем в среднем по России, данный показатель в ПФО был в двух регионах: Чувашии (55 818 рублей) и Кировской области (54 417 рублей). Выше среднеокружного уровня долги по зарплате в расчёте на одного человека зафиксированы в Пензенской области (41 617 рублей), Самарской области (36 939 рублей), Удмуртии (36 599 рублей), Нижегородской области (26 554 рубля) и Оренбургской области (26 530 рублей). Минимальный уровень — в Пермском крае (12 618 рублей).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Собянин + Москва = минус частная собственность и деньги РФ: улучшить нельзя
Пенс анонсировал скорое подписание Трампом санкций против России
В Сирии сообщили о гибели 60 человек при ударе ВВС коалиции США
Табачные компании предложили ввести минимальную цену на сигареты
Все машины посольства США покинули дачу в Серебряном Бору
Подвергшегося критике за портрет Лаврова пилота пригласили в РФ
Суд взыскал с «Трансаэро» 288 млн рублей в пользу «Аэрофлота»
Губернатор Сахалина предложил ввести безвизовый режим с Японией
Спорт
И все — за одного: «Спартак» отменяет кризис Слухи о кризисе "Спартака" оказались сильно преувеличены
Авто
Россиянам предложат недорогой 7-местный кроссовер Российский офис китайской компании Lifan Motors заявил, что осенью 2017 года на российский рынок выйдет модель Myway
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия» В судебном иске компания ВГТРК потребовала компенсацию в 192 млн рублей — по 1 млн за каждую незаконно показанную серию 13 сезонов
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге дорожают доступные новостройки
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
Леди
Что носить в жару, если вы ненавидите открытую одежду: 5 идей Если вы не любите открытую одежду и большую часть дня прячетесь в тени, рассказываем, как одеваться в жаркие дни в мегаполисе с комфортом для себя.
Дети
Стефания Маликова поступила в престижный вуз Дочь Дмитрия Маликова дала полезный совет будущим выпускникам.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь