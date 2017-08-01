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11:52 (мск), источник: Newslab.ru

Строительство дорог в Солнечном и Пашенном идет с опережением

Планируется, что уже в середине осени дороги откроют для движения транспорта.

Источник: РИА "Новости"

Новые дороги в красноярских микрорайонах Солнечный и Пашенный строятся с опережением сроков, сообщили в пресс-службе департамента градостроительства городской администрации.

Работы на участках по ул. Карамзина от пересечения с Ярыгинским проездом до жилого дома по ул. Карамзина, 13, а также по ул. Соколовская (между ул. 60 лет образования СССР и проспектом Молодёжный) начались в мае этого года. Обе дороги имеют небольшую протяжённость — примерно 500 м, но очень востребованы жителями новостроек.

Движение на новых дорогах будет организовано по двум полосам посредством светофорного регулирования, для пешеходов обустроят наземные переходы. На ул. Карамзина также появятся съезды к расположенным вдоль неё жилым домам, общественным зданиям и пожарной части.

Особые мероприятия предусмотрены для маломобильных граждан. Так, в Солнечном для этой категории горожан предусмотрен отдельный пологий тротуар с правой стороны от дороги и пешеходные направляющие с левой стороны. На площадках перед лестницами будут выполнены тактильные напольные указатели для слабовидящих и слепых людей. Предупредительные тактильные полосы также появятся в районе подходов к пешеходным переходам по улице Карамзина. Там же будут оборудованы специальные парковочные места для инвалидов. Высота бордюров и съездов с тротуаров на всех дорогах понижена.

В настоящее время на объектах подготовлено основание для песчано-гравийной смеси, построена ливневая канализация, устанавливается бордюрный камень, обустраивается тротуар, идет прокладка сетей для наружного освещения.

После ремонта на Пашенном изменится конфигурация перекрестка ул. Карамзина и Ярыгинского проезда: по направлению в центр сделают два правоповоротных шлюза в направлении Красноярской судостроительной верфи и центра города. Существующий светофор модернизируют, в том числе установят табло обратного отсчёта времени и секцию для пешеходов со звуковым сигналом.

По итогам всех работ дороги приобретут статус магистральных улиц районного значения. Обе подрядные организации идут с опережением графика. Планируется, что уже в середине осени дороги откроют для движения транспорта.

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