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11:50 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Из Владивостока запустили рейс в Шеньян

Китайский авиаперевозчик China Southern Airlines запустил регулярный рейс из Владивостока в Шеньян, сообщает пресс-служба аэропорта «Кневичи».

Источник: ИТАР-ТАСС

Летать в китайский город будет самолёт Airbus А320 по понедельникам и пятницам, время в пути составит 2 часа. В настоящее время China Southern также выполняет регулярные полеты в китайские города Харбин и Чаньчунь.

Ранее администрация Приморского края с августа пообещала значительно увеличить количество рейсов в Китай. Еженедельно из Владивостока совершаются 4 рейса в Гонконг, 3 рейса в Далянь и 2 рейса в Муданьцзян.

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