Из Владивостока запустили рейс в Шеньян
Китайский авиаперевозчик China Southern Airlines запустил регулярный рейс из Владивостока в Шеньян, сообщает
Китайский авиаперевозчик China Southern Airlines запустил регулярный рейс из Владивостока в Шеньян, сообщает
Летать в китайский город будет самолёт Airbus А320 по понедельникам и пятницам, время в пути составит 2 часа. В настоящее время China Southern также выполняет регулярные полеты в китайские города Харбин и Чаньчунь.
Ранее администрация Приморского края с августа пообещала значительно увеличить количество рейсов в Китай. Еженедельно из Владивостока совершаются 4 рейса в Гонконг, 3 рейса в Далянь и 2 рейса в Муданьцзян.