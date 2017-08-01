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11:55 (мск), источник: Вести - Воронеж

Пассажиропоток воронежского аэропорта побил 20-летний рекорд

Воронежский аэропорт начал работать как воздушная гавань города-миллионника. Подтверждение тому — рекордный за последние 20 лет пассажиропоток.

Только за июль в Воронеж прилетели и из него улетели 71 тысяча человек. А всего в этом году через воздушные ворота прошло более 250 тысяч пассажиров. По сравнению с прошлым годом, их стало больше на 42%.

Больше всего пассажиров, кстати, летают по России — в Москву и в чуть меньшей степени в другие регионы. Международные перевозки приходятся, в основном, на чартеры. Впрочем, тех, кто улетел из Воронежа за границу, тоже стало больше в 5 раз, по сравнению с прошлым годом.

Зимой, когда закончится основной поток отдыхающих, в аэропорту надеются, что популярным направлением у воронежцев будет Дубай. Новые рейсы в Арабские Эмираты планируют запустить осенью.

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