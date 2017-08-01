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14:33 (мск), источник: БЕЛТА

Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу шести белорусских банков со стабильного на позитивный

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу шести белорусских банков со стабильного на позитивный, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) шести белорусских банков со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне «B-«. Речь идет о таких банках, как Беларусбанк, Белинвестбанк, Банк развития Республики Беларусь, БПС-Сбербанк, Банк БелВЭБ и Белгазпромбанк.

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Как сообщалось, агентство подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Беларуси на уровне «B-» с прогнозом «позитивный». Краткосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне «B», а страновой потолок — на уровне «B-«. Рейтинг, который был присвоен в конце июня белорусским еврооблигациям, остается на уровне «B-«.

Среди позитивных факторов агентство назвало улучшение доступа Беларуси к внешнему финансированию и увеличение международных резервов. К примеру, золотовалютные резервы выросли на $1,6 млрд с начала года до $6,5 млрд за счет размещения евробондов, получения очередного транша кредита ЕФСР и покупки валюты у резидентов. Кроме того, Fitch отмечает положительное влияние на экономику достижения договоренности с Россией по ценам на газ.

Fitch Ratings Inc. — американская корпорация, которая наряду со Standard & Poor’s и Moody’s входит в «большую тройку» международных рейтинговых агентств. Агентство предоставляет мировым кредитным рынкам независимые и ориентированные на перспективу оценки кредитоспособности, аналитические исследования и данные.

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