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12:34 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове ведется реконструкция Гребного канала

В Ростове-на-Дону практически закончены работы по выравниванию дна Гребного канала «Дон». Они проводятся в рамках реконструкции объекта, сообщает городская администрация.

Также проводятся обмеры глубины водоема, при необходимости в отдельных участках повторно выполняется углубление.

Также на 80% закончено строительство кабельной линии, которая будет питать судейские вышки и спортивное оборудование. Рабочие на 35% завершили работы по берегоукреплению Гребного канала.

«Берега с ровным очертанием и требуемой глубиной, кольцевым автопроездом, беговыми дорожками, благоустройством и озеленением территории, а также современное спортивное оборудование обеспечат необходимые условия тренировок для донских спортсменов», — рассказали в городской администрации. Все работы ведутся согласно графику.

«Скоро обновленный Гребной канал станет не только современной базой для наших спортсменов, но и площадкой для проведения международных соревнований по академической гребле в донской столице», — отметил глава ростовской администрации Виталий Кушнарев.

Напомним, вдоль всей западной границы водоема планируется установка судейских вышек, а также организация стартовой вышки на южной стороне канала. Также до конца года будет восстановлена беговая дорожка длиной 1850 м и выполнено устройство 6-километровой кольцевой автодороги. Помимо этого, будет организована трассы для велоспорта БМХ и маунтинбайка.

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