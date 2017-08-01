В Ростове ведется реконструкция Гребного канала

Также проводятся обмеры глубины водоема, при необходимости в отдельных участках повторно выполняется углубление.

Также на 80% закончено строительство кабельной линии, которая будет питать судейские вышки и спортивное оборудование. Рабочие на 35% завершили работы по берегоукреплению Гребного канала.

«Берега с ровным очертанием и требуемой глубиной, кольцевым автопроездом, беговыми дорожками, благоустройством и озеленением территории, а также современное спортивное оборудование обеспечат необходимые условия тренировок для донских спортсменов», — рассказали в городской администрации. Все работы ведутся согласно графику.

«Скоро обновленный Гребной канал станет не только современной базой для наших спортсменов, но и площадкой для проведения международных соревнований по академической гребле в донской столице», — отметил глава ростовской администрации Виталий Кушнарев.