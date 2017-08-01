В Ростове ведется реконструкция Гребного канала
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Также проводятся обмеры глубины водоема, при необходимости в отдельных участках повторно выполняется углубление.
Также на 80% закончено строительство кабельной линии, которая будет питать судейские вышки и спортивное оборудование. Рабочие на 35% завершили работы по берегоукреплению Гребного канала.
«Берега с ровным очертанием и требуемой глубиной, кольцевым автопроездом, беговыми дорожками, благоустройством и озеленением территории, а также современное спортивное оборудование обеспечат необходимые условия тренировок для донских спортсменов», — рассказали в городской администрации. Все работы ведутся согласно графику.
«Скоро обновленный Гребной канал станет не только современной базой для наших спортсменов, но и площадкой для проведения международных соревнований по академической гребле в донской столице», — отметил глава ростовской администрации Виталий Кушнарев.
Напомним, вдоль всей западной границы водоема планируется установка судейских вышек, а также организация стартовой вышки на южной стороне канала. Также до конца года будет восстановлена беговая дорожка длиной 1850 м и выполнено устройство 6-километровой кольцевой автодороги. Помимо этого, будет организована трассы для велоспорта БМХ и маунтинбайка.