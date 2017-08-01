Утверждена программа реновации жилья в Москве

В предварительный список реновации жилья вошли 4546 дома, в которых расположено более 338 тыс. квартир. С 15 мая по 15 июня жители 4062 домов площадью 13,5 млн кв. м через портал «Активный гражданин» и Многофункциональные центру госуслуг проголосовали «за» включение в программу реновации.

Помимо этого, жители домов не вошедших в предварительный список, могли решением двух третей собственников на общих собраниях заявить о желании войти в программу. Срок проведения таких собраний завершился 1 июля, когда вступил в силу соответствующий федеральный закон о реновации жилья в Москве. По результатам собраний собственников в программу было включено еще 1082 дома.