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12:37 (мск), источник: Интерфакс

Утверждена программа реновации жилья в Москве

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU — В итоговый список программы реновации жилья в Москве, которая была утверждена на заседании президиума правительства столицы во вторник, вошли 5144 дома, в которых расположено более 350 тысяч квартир.

Источник: Агентство «Москва»

«В результате в программу включено 5144 дома», — сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума.

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В предварительный список реновации жилья вошли 4546 дома, в которых расположено более 338 тыс. квартир. С 15 мая по 15 июня жители 4062 домов площадью 13,5 млн кв. м через портал «Активный гражданин» и Многофункциональные центру госуслуг проголосовали «за» включение в программу реновации.

Помимо этого, жители домов не вошедших в предварительный список, могли решением двух третей собственников на общих собраниях заявить о желании войти в программу. Срок проведения таких собраний завершился 1 июля, когда вступил в силу соответствующий федеральный закон о реновации жилья в Москве. По результатам собраний собственников в программу было включено еще 1082 дома.

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