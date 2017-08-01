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12:33 (мск), источник: Городской репортер

На южной таможне изъяли 1,5 тысячи контрафактных товаров с символикой FIFA

На юге России таможенники за первое полугодие 2017 года изъяли около 1,5 тысяч контрафактных товаров FIFA. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Южнороссийские таможенники за первое полугодие 2017 года изъяли контрафактную продукцию на общую сумму более 44 млн рублей. Среди них были подделки с товарными знаками и символикой различных спортивных мероприятий, в частности Чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Краснодарской, Ростовской, Сочинской таможнями изъято около 1,5 тысяч контрафактных товаров FIFA — футболки, спортивные сумки, футбольные мячи, бейсболки, кружки и чехлы для мобильных телефонов», — сообщает пресс-служба южного таможенного управления.

Помимо этого, частым нарушением являются контрафактные детские игрушки — их сотрудники ЮТУ изъяли за полгода около 30,5 тысяч.

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