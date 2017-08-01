На южной таможне изъяли 1,5 тысячи контрафактных товаров с символикой FIFA
На юге России таможенники за первое полугодие 2017 года изъяли около 1,5 тысяч контрафактных товаров FIFA. Об этом сообщает
На юге России таможенники за первое полугодие 2017 года изъяли около 1,5 тысяч контрафактных товаров FIFA. Об этом сообщает
Южнороссийские таможенники за первое полугодие 2017 года изъяли контрафактную продукцию на общую сумму более 44 млн рублей. Среди них были подделки с товарными знаками и символикой различных спортивных мероприятий, в частности Чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Краснодарской, Ростовской, Сочинской таможнями изъято около 1,5 тысяч контрафактных товаров FIFA — футболки, спортивные сумки, футбольные мячи, бейсболки, кружки и чехлы для мобильных телефонов», — сообщает
Помимо этого, частым нарушением являются контрафактные детские игрушки — их сотрудники ЮТУ изъяли за полгода около 30,5 тысяч.