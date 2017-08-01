На южной таможне изъяли 1,5 тысячи контрафактных товаров с символикой FIFA

Южнороссийские таможенники за первое полугодие 2017 года изъяли контрафактную продукцию на общую сумму более 44 млн рублей. Среди них были подделки с товарными знаками и символикой различных спортивных мероприятий, в частности Чемпионата мира по футболу 2018 года.